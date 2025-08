Dory: App-Switcher für macOS macht Tastaturkürzel überflüssig

Wer täglich mit dem Mac arbeitet, öffnet automatisch auch mehrere Apps, schließt diese, öffnet wieder neue… in einem sich wiederholenden Kreislauf. Natürlich kann man dazu auf entsprechende Anwendungen, die vom Nutzer bzw. der Nutzerin im Dock abgelegt worden sind, zurückgreifen. Eine andere Möglichkeit bietet die Indie-App Dory vom Entwickler Segev Sherry, die im deutschen Mac App Store zu haben ist.

Dory (Mac App Store-Link) kann im deutschen Mac App Store zum einmaligen Kaufpreis von 9,99 Euro heruntergeladen werden und benötigt zur Installation neben knapp 3 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens macOS 15.2 oder neuer auf dem Mac. Die Produktivitäts-App steht bisher in englischer Sprache bereit, eine deutsche Lokalisierung gibt es noch nicht.

Mit Dory bekommt man eine schnelle Möglichkeit geboten, zwischen Apps zu wechseln, ohne die Hand von der Maus oder Tastatur zu nehmen, und ohne sich Tastenkombinationen merken zu müssen. Das Besondere: Es ist keine umfangreiche Einrichtung erforderlich. Die Apps müssen nicht manuell hinzugefügt oder jeder App eine Tastenkombination zugewiesen werden. „Klicke mit der mittleren Maustaste – oder mit der rechten Befehlstaste, wenn du beide Hände auf der Tastatur hast – und gebe den ersten Buchstaben des App-Namens ein“, berichtet der Entwickler zur Handhabung von Dory.

Zu öffnende Apps lassen sich anhand des ersten Buchstabens, der mittleren Buchstaben, Akronyme oder ähnlicher Namen finden. Wenn mehrere Apps denselben Buchstaben haben, tippt man einfach weiter darauf, um zwischen ihnen zu wechseln. Zudem stellt Dory auch eine optionale App-Liste, einen Fächer oder eine Paletten-Benutzeroberfläche zur Verwendung bereit, wenn man zwischen Apps wechselt.

Dory lernt, welche Apps zuletzt verwendet wurden

Besonders praktisch: Dory ist sofort einsatzbereit und lernt mit der Zeit, welche Apps man am häufigsten verwendet – und priorisiert diese. Es müssen also keine zusätzlichen Verknüpfungen angelegt oder Tastaturkürzel gemerkt werden. Die App arbeitet darüber hinaus komplett lokal und verbindet sich nicht mit einem Clouddienst, und ist zudem mit einem kleinen Icon in der Menüleiste des Macs auch komplett unauffällig.

Bei der Öffnung des App Launchers lässt sich je nach Wunsch ein Listen-, Paletten- oder Fächerlayout aktivieren, und zusätzlich auch dessen Größe und Verzögerung in den Einstellungen von Dory auswählen. In den Settings der App können auch die Anwendungen, die man mit Dory öffnen möchte, festgelegt und mit Buchstaben als Erkennung versehen werden. Ebenso kann man einstellen, dass Dory bereits gleich zum Start mit hochgefahren wird, so dass man immer auf die App und ihre Dienste zurückgreifen kann. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch Dory nochmals in Aktion.