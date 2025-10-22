iOS 26.1: Kamera-Zugriff auf dem Sperrbildschirm deaktivieren

Apple bietet gleich mehrere Schnellzugriff-Optionen auf die Kamera, zum Beispiel direkt über den Sperrbildschirm. Du wirst vermutlich das kleine Kamera-Icon als Schnellzugriff definiert haben, doch auch mit einer einfachen Wischgeste von rechts nach links, kannst du die Kamera-App auf dem Lockscreen schnell öffnen.

Wenn du diese Wischgeste nicht nutzen willst und du sogar versehentlich die Kamera-App startest, kannst du die Option jetzt komplett deaktivieren, denn Apple hat einen neuen Schalter in der vierten Beta-Version von iOS 26.1 eingebaut.

In der Einstellungen-App gibt es unter dem Punkt „Kamera“ die neue Option „Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen“. Wird diese deaktiviert, verschwindet auch die Funktion, mit der sich die Kamera durch ein Wischen nach links starten lässt.