Ugreen MagFlow Air Powerbank: Dünn, Qi2 und mit Extra-Kabel

Für viele ist das wohl die schlimmste Vorstellung: Das Smartphone gibt unterwegs den Geist auf, da der Akku leer ist. Um dem entgegenzuwirken, ist eine mobile Powerbank die richtige Wahl. Und Ugreen hat jetzt die neue MagFlow Air Powerbank mit 10.000 mAh, MagSafe und Extra-Kabel verfügbar gemacht. Zum Start kostet die Neuheit nur 49,99 Euro statt 69,99 Euro und bietet die folgenden Features.

Das kann die neue Ugreen MagFlow Air Powerbank

Mit nur 1,39 Zentimetern ist die Powerbank als dünn und flach zu bezeichnen, wenn man bedenkt, dass sie mit 10.000 mAh eine ordentliche Kapazität bietet. Während Qi2 schon mit bis zu 25 Watt laden kann, gibt es bei der neuen Ugreen Powerbank jedoch nur 15 Watt über MagSafe. Das ist aber immer noch schnell genug, um das iPhone beispielsweise innerhalb von 30 Minuten auf etwa 35 Prozent zu laden.

Darüber hinaus hat Ugreen ein mit Nylon umflochtenes USB-C-Kabel integriert, das nicht nur als Trageschlaufe fungiert, sondern auch Geräte mit bis zu 30 Watt aufladen kann. Da es sich um ein bidirektionales Kabel handelt, lässt sich die Powerbank über das Kabel und ein separates Netzteil bequem aufladen. Hier muss man allerdings beachten, dass das Kabel nicht in der Powerbank verschwindet, sondern als Trageschlaufe verbleibt. Mit einer Belastbarkeit von 8 Kilogramm hält das eingesteckte Kabel aber ziemlich viel aus.

Die 111 x 69,8 x 13,9 Millimeter kleine Powerbank ist zudem ein Leichtgewicht, da sie nur 213 Gramm auf die Waage bringt. Mit an Bord ist ein ATL-Akku, der das iPhone 17 Pro Max zum Beispiel 1,3-mal aufladen kann, während die matte und fingerabdruckresistente Oberfläche der Powerbank eine ansprechende Optik verleiht.

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Die Ugreen MagFlow Air Powerbank bietet ein kompaktes Design mit einer ordentlichen Kapazität von 10.000 mAh. Das MagSafe-Laden könnte etwas schneller sein, allerdings fällt das im Alltag kaum auf. Das integrierte Kabel könnte stören, da es sich nicht verstecken lässt, bietet in der Praxis aber Vorteile, da es 30 Watt liefert, um angeschlossene Geräte schneller aufladen zu können.