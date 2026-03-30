Apples 50. Geburtstag: Großes Finale in Cupertino

Am 1. April wird Apple 50 Jahre alt. Dass dieses Jubiläum gebührend gefeiert wird, hat sich schon in den letzten Wochen gezeigt. Auf dem ganzen Globus hat Apple in den vergangenen Wochen kleinere Geburtstags-Events abgehalten, zum Beispiel in New York, Shanghai oder Tokio. Das große Finale soll in dieser Woche in Cupertino stattfinden.

Wann genau, das ist bisher allerdings noch geheim. Es ist davon auszugehen, dass Apple die Veranstaltung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Apple Park beschränkt. Nur ein kleines Detail ist bisher auffällig: Das Apple Park Visitor Center schließt am 31. März bereits frühzeitig um 15:00 Uhr Ortszeit.

Nachdem auf der ersten Apple-Party am 13. März Grammy-Gewinnerin Alicia Keys einen Auftritt hingelegt hat, soll es auch beim Finale im Apple Park wieder einen besonderen Gast geben. Mark Gurman will erfahren haben, dass Paul McCartney im Apple Park auftreten soll. „Er ist immer noch voll dabei, war Teil der British Invasion und [Steve] Jobs wäre total begeistert gewesen“, schreibt der Apple-Analyst in seinem Newsletter.

So wie Apple in den letzten Wochen vorgelegt hat, dürfte aber auf jeden Fall klar sein, dass es eine ziemlich große Party wird. Man wird ja nun auch nicht jedes Jahr 50…