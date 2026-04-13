iPhone 17 Pro Max in Orange.

So soll auch das iPhone Ultra aussehen: Huawei Pura X Max prescht vor

Neues Design-Konzept

Freddy1 Kommentar zu So soll auch das iPhone Ultra aussehen: Huawei Pura X Max prescht vor
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Huawei Pura X Max

Mit dem neuen Huawei Pura X Max setzt Huawei auf ein ungewöhnliches Design, denn anders als viele aktuelle Foldables orientiert sich das Gerät nicht am klassischen, schmalen Buchformat. Stattdessen erinnert das Seitenverhältnis eher an ein breiteres, fast schon tabletartiges Display.

Allerdings kommt dieser Ansatz nicht aus dem Nichts. Vielmehr baut Huawei auf dem Konzept des kleineren Huawei Pura X auf, das bereits im vergangenen Jahr als besonders breites Klapp-Smartphone positioniert wurde. Während Details zum neuen Max-Modell noch rar sind, steht zumindest fest, dass es mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite ausgestattet ist. Darüber hinaus zeigen offizielle Bilder, dass sich das Gerät sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen lässt, was wiederum auf eine flexible Ausrichtung im Alltag hindeutet.


Apple setzt offenbar auf ein ähnliches Konzept

Das neue Huawei Pura X Max

Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise darauf, dass auch Apple bei seinem ersten faltbaren iPhone einen vergleichbaren Weg einschlagen könnte. Zwar galt lange Zeit das Oppo Find N5 als wichtigste Referenz für das Design, allerdings deuten neue Entwicklungen darauf hin, dass sich der iPhone-Hersteller stärker an einem breiteren Formfaktor orientieren könnte.

Darüber hinaus wird auch Samsung nachgesagt, an einem ähnlichen Konzept zu arbeiten. Folglich könnte sich ein neuer Trend innerhalb des Foldable-Marktes abzeichnen: weg vom schmalen, hin zu einem deutlich breiteren Innenbildschirm, der sich stärker an klassischen Tablets orientiert.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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