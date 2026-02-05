Neuer Akkutest von CNET: Apples iPhone 17 Pro Max setzt sich an die Spitze

Wenn ihr euch ein neues Smartphone kauft, worauf achtet ihr am ehesten? Eines der Haupt-Verkaufsargumente ist neben dem Preis auch die Akkulaufzeit. Das hat auch das Tech-Magazin CNET in Zusammenarbeit mit YouGov in einer Umfrage festgestellt. CNET ist danach noch einen Schritt weitergegangen und hat insgesamt 35 aktuelle Smartphone-Modelle in einem groß angelegten Akkutest genauer unter die Lupe genommen.

Eines der überraschendsten Ergebnisse ist tatsächlich Apples iPhone 17 Pro Max, das im Vergleichstest besonders gut abgeschnitten hat und den ersten Platz belegt. Wenn man bedenkt, dass die Akkukapazität von Apples aktuellem Flaggschiff-Modell lediglich bei 5.088 mAh liegt, ordnet sich diese nur im Mittelfeld der getesteten Smartphones ein. Was aber schlussendlich zum guten Ergebnis geführt hat, ist die von Apple bekannte Effizienz des im iPhone 17 Pro Max verbauten A19 Pro und das nahtlose Zusammenspiel zwischen Hard- und Software.

Um die Akkus der 35 Smartphones miteinander vergleichen zu können, führte das Team von CNET entsprechende Benchmark-Tests durch. Bei diesen wurden zunächst drei Stunden Videos über WLAN mit höchster Displayhelligkeit abgespielt, danach gab es einen 45-minütigen Belastungstest. Hier wechselte man zwischen Gaming, Social Media, Videostreaming und Videoanrufen. Das iPhone 17 Pro Max zeigte sich nach den Tests in beiden Kategorien als Gewinner.

Interessant: iPhone 17 Pro und OnePlus 15 teilen sich den 2. Platz

Besonders spannend in diesem Zusammenhang und ein weiteres Indiz dafür, dass Apple ein hervorragendes Zusammenspiel von Hard- und Software bietet, ist der zweite Platz der Rangliste, der an das iPhone 17 Pro ging. Das Modell teilt sich den Platz mit dem OnePlus 15, das über eine Akkukapazität von ganzen 7.300 mAh aufweist, das iPhone 17 Pro kommt lediglich auf 3.692 mAh. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass eine hohe Akkukapazität nicht gleichzeitig auch eine hohe Akkulaufzeit bedeutet.

CNET hat neben dem Akkutest für die 35 Smartphone-Modelle auch eine übergreifende Aufstellung für jede Smartphone-Marke präsentiert. Auch in dieser Kategorie schnitt Apple mit einer Wertung von 91,7 Prozent am besten ab. Die oben bereits erwähnte Konkurrenz von OnePlus lag knapp dahinter. Bekannte Hersteller wie Samsung, Google und Motorola hingegen mussten bei dieser Bewertung Federn lassen und wiesen einige Prozente Abstand auf.