Highlights der Woche: MacBook Neo-Verkäufe, iOS 26.4, WWDC & mehr

Mit konkreten Zahlen rückt Apple zwar nicht heraus, allerdings meldet Tim Cook, dass der Mac seine „bisher erfolgreichste Einführungswoche“ hinter sich hat. Der Fokus liegt dabei auf neuen Kunden und Kundinnen, die sich erstmals für einen Mac entschieden haben. Demnach geht Apples Plan auf: Ein günstiges MacBook zieht neue Nutzer und Nutzerinnen an, die anschließend weitere Produkte und Services von Apple nutzen. Ein strategisch wirklich spannender Schachzug.

iOS 26.4 steht zum Download bereit

Seit dieser Woche stehen neben iOS 26.4 auch iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4 und visionOS 26.4 zum Download bereit. Das Update für das iPhone bringt einige neue Funktionen mit, unter anderem Verbesserungen für Apple Music, neue Emojis und erweiterte Zahlungsmethoden für die Familienfreigabe.

Apple kündigt WWDC-Keynote für Anfang Juni an

Während iOS 26.4 für alle zum Download bereitsteht, arbeitet Apple intern bereits an der nächsten großen Version. Einen ersten Einblick in iOS 27 erhalten wir auf der WWDC, die Apple offiziell für den 8. Juni angekündigt hat. Darüber hinaus stellt Apple dort auch neue Betriebssysteme für das iPad, die Apple Watch, den Mac und die Apple Vision Pro vor.

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In Sachen Philips Hue ist gerade der Abverkauf der Philips Hue Slim Einbauleuchte gestartet, da gemunkelt wird, dass eine neue Generation im Anmarsch ist. Darüber hinaus gibt es abermals ein Update für die Hue Bridge sowie für die Hue Secure Kameras.