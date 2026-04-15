iPad Air soll 2027 mit OLED-Display ausgestattet sein

Im März hat Apple das iPad Air aktualisiert. Viel hat sich allerdings nicht getan, denn neben dem neuen M4-Chip und etwas mehr Arbeitsspeicher gab es lediglich einen neuen WLAN- und Bluetooth-Chip aus eigener Produktion. Deutlich mehr könnte sich beim iPad Air im kommenden Jahr tun.

Das koreanische Online-Magazin ET News will aus der Industrie erfahren haben, dass Samsung ab Ende des Jahres oder spätestens ab Anfang 2027 mit der Massenproduktion von OLED-Panels für das nächste iPad Air beauftragt wurde.

Allerdings werden wir wohl nicht die gleiche Display-Qualität wie beim iPad Pro erwarten dürfen. Dort kommen zweischichtige LTPO-OLED-Displays (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) zum Einsatz, während das iPad Air nur einschichtige LTPS-Displays erhalten soll. Das würde bedeuten, dass die maximale Helligkeit nicht so hoch ist und wir möglicherweise weiterhin auf ProMotion-Technik mit 120 Hertz verzichten müssen.

Die gleiche Display-Technik könnte Apple auch beim iPad mini verbauen, hier könnte das Upgrade auf das OLED-Display sogar noch in diesem Jahr erfolgen.