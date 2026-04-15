Icon für das iPad Air 2024

iPad Air soll 2027 mit OLED-Display ausgestattet sein

Abstriche gegenüber dem Pro erwartet

FabianKommentar schreiben zu iPad Air soll 2027 mit OLED-Display ausgestattet sein
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

iPad Air mit Karton

Im März hat Apple das iPad Air aktualisiert. Viel hat sich allerdings nicht getan, denn neben dem neuen M4-Chip und etwas mehr Arbeitsspeicher gab es lediglich einen neuen WLAN- und Bluetooth-Chip aus eigener Produktion. Deutlich mehr könnte sich beim iPad Air im kommenden Jahr tun.

Das koreanische Online-Magazin ET News will aus der Industrie erfahren haben, dass Samsung ab Ende des Jahres oder spätestens ab Anfang 2027 mit der Massenproduktion von OLED-Panels für das nächste iPad Air beauftragt wurde.


Allerdings werden wir wohl nicht die gleiche Display-Qualität wie beim iPad Pro erwarten dürfen. Dort kommen zweischichtige LTPO-OLED-Displays (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) zum Einsatz, während das iPad Air nur einschichtige LTPS-Displays erhalten soll. Das würde bedeuten, dass die maximale Helligkeit nicht so hoch ist und wir möglicherweise weiterhin auf ProMotion-Technik mit 120 Hertz verzichten müssen.

Die gleiche Display-Technik könnte Apple auch beim iPad mini verbauen, hier könnte das Upgrade auf das OLED-Display sogar noch in diesem Jahr erfolgen.

Anzeige

Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um das iPad Air

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de