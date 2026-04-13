Itsytv: Kleines Tool zum Steuern des Apple TVs jetzt auch für iOS verfügbar

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über die praktische Mac-App Itsytv berichtet haben. Das kleine Tool des Entwicklers Nick Ustinov, der bereits die App Itsyhome veröffentlicht hat, verbessert die Konnektivität des Macs mit einem oder mehreren Apple TVs und kann auf dem Mac in der Menüzeile als Apple TV-Fernbedienung verwendet werden.

Nun gibt es weitere Neuigkeiten von Ustinov: Der Entwickler stellt ab sofort auch eine iOS-Version von Itsytv im deutschen App Store bereit (App Store-Link), die sich zum einmaligen Kaufpreis von 5,99 Euro herunterladen und ab iOS/iPadOS 17.0 oder neuer bei einem Speicherplatzbedarf von rund 6 MB installieren lässt. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit, eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht.

Was ist Itsytv eigentlich genau? Die App ist eine innovative Fernbedienungslösung für das Apple TV, die es ermöglicht, das Apple TV bequem vom iPhone, iPad oder in der kürzlich bereits erwähnten Version vom Mac aus zu steuern. Die App überzeugt durch eine intuitive Benutzeroberfläche und eine Vielzahl praktischer Funktionen, die das klassische Fernbedienungserlebnis deutlich aufwerten.

Ein zentrales Feature von Itsytv ist die direkte Anzeige dessen, was gerade auf dem Apple TV läuft. Während der Wiedergabe zeigt die App automatisch Hintergrundinformationen wie Titel, Handlung, Bewertung, Genres und Besetzung des aktuellen Films oder der Serie an, ohne die Fernbedienung verlassen zu müssen. Mit einem einfachen Tipp auf den Info-Bereich öffnet sich eine detaillierte Ansicht mit Fotos der Schauspieler und weiteren Credits. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, die Wiedergabe per Touch zu steuern: Nutzer und Nutzerinnen können die Suchleiste ziehen, um direkt zu einer bestimmten Stelle im Inhalt zu springen, ohne wie bei der Siri-Fernbedienung die Taste gedrückt halten zu müssen.

Integrierter App-Launcher und Lautstärkeregelung

Itsytv bietet zudem einen integrierten App-Launcher, mit dem sich alle auf dem Apple TV installierten Apps durchstöbern und starten lassen. Die Apps lassen sich per Drag & Drop in der gewünschten Reihenfolge anordnen, was die Navigation deutlich erleichtert. Nach dem Start einer App wechselt Itsytv automatisch zurück zur Fernbedienungsansicht. Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung von Home-Screen-Widgets, App-Ordnern und einer Hardware-Lautstärkeregelung, die das Erlebnis noch nahtloser in das iOS-Ökosystem integriert.

Auch für Mac-User schließt Itsytv (Mac App Store-Link) eine wichtige Lücke, da Apple bisher keine offizielle Fernbedienungs-App für den Mac anbietet. Die App läuft unauffällig in der Menüleiste und ermöglicht die Steuerung des Apple TVs direkt vom Schreibtisch aus. Neben der Wiedergabesteuerung und Lautstärkeregelung lassen sich auch installierte Apple-TV-Apps in einer übersichtlichen Grid-Ansicht sehen und per Klick öffnen. Die Verbindung zum Apple TV erfolgt über AirPlay, wobei die App beim ersten Start mit einem PIN-Code gekoppelt werden muss.

Itsytv ist damit nicht nur eine einfache Fernbedienung, sondern ein mächtiges Werkzeug, das das Apple-TV-Erlebnis deutlich komfortabler und informativer gestaltet. Unter iOS gibt es ein ergonomisches Design für Links- und Rechtshänder und eine Unterstützung für mehrere Apple TVs mit einer schnellen Wechselmöglichkeit. Um Itsytv verwenden zu können, wird mindestens ein Apple TV der 4. Generation und ein iPhone bzw. iPad im gleichen WLAN-Netzwerk benötigt. Weitere Infos zu Itsytv gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklers.