Mijia Floor Scrubber 5 Pro: Xiaomi stellt neuen Bodenreiniger mit Dampf-Funktion vor

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat mit dem Mijia Floor Scrubber 5 Pro einen neuen Bodenreiniger vorgestellt, der speziell für die effiziente Pflege von Hartböden entwickelt wurde. Das Gerät kombiniert die Funktionen eines Wischsaugers mit einem Dampfreinigungssystem, das Temperaturen von bis zu 160°C erreicht. Dadurch lassen sich nicht nur oberflächliche Verschmutzungen, sondern auch Bakterien ohne den Einsatz aggressiver Reinigungsmittel entfernen.

Der Mijia Floor Scrubber 5 Pro verfügt über eine rotierende Walze, die mit 400 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Diese soll für eine gründliche Reinigung sorgen und in der Lage sein, auch hartnäckige Flecken zu beseitigen. Die Wassermenge kann dabei in fünf Stufen reguliert werden, was die Rutschgefahr minimieren und eine flexible Anpassung an verschiedene Bodenbeläge ermöglichen soll. Der Frischwassertank fasst 1.000 Milliliter, während der Schmutzwassertank ein Volumen von 700 Millilitern bietet.

Der Bodenreiniger von Xiaomi ist zudem mit einer Basisstation ausgestattet, die nicht nur das Nachfüllen von heißem Wasser ermöglicht, sondern auch die Trocknung der Reinigungswalze mit warmer Luft unterstützt. Dies soll für mehr Hygiene der Walze und eine längere Lebensdauer selbiger sorgen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 40 Minuten, was laut Hersteller für die Reinigung einer Fläche von bis zu 340 Quadratmetern ausreichen soll. Letzteres würde ich allerdings in Frage stellen. Akku-Wischsauger mit der gleichen Laufzeit, die ich hier in meiner 80-Quadratmeter-Wohnung ausprobiert habe, haben definitiv nicht diese Quadratmeteranzahl geschafft.

Besonders für große Hartbödenflächen geeignet

Der Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Pro richtet sich vor allem an Personen, die in ihrem Zuhause über große Hartbodenflächen verfügen. Durch die Kombination aus Dampfreinigung, Wischfunktion und Saugkraft will er eine umfassende Lösung für die tägliche Bodenpflege bieten. In China ist das Gerät aktuell für umgerechnet etwa 312 Euro erhältlich. Ob Xiaomi den Reiniger auch hierzulande einführt, ist noch nicht bekannt.