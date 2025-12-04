appgefahren Adventskalender: 4. Türchen mit X-Sense

Gestern wurden bei uns im Büro die Rauchmelder überprüft. Eigentlich absolut verrückt, dass für einen Knopfdruck jemand den ganzen Tag durch Wohnungen zieht. Leider scheinen es manche Leute mit einer der sinnvollsten technischen Erfindungen der letzten Jahrzehnte nicht ganz so ernst zu nehmen. Wir aber schon – und deswegen haben wir uns für das vierte Türchen in unserem Adventskalender mit X-Sense zusammengetan.

Heute könnt ihr ein Bundle im Wert von rund 350 Euro gewinnen. Der Gewinn besteht aus der obligatorischen X-Sense-Basisstation und insgesamt 13 intelligenten Rauchmeldern. Damit könnt ihr bei euch zuhause nicht nur die Wohn- und Schlafzimmer, sondern auch noch den Flur und andere wichtige Räume ausstatten.

Die vernetzten Rauchmelder haben natürlich einen entscheidenden Vorteil: Wenn in einem abgelegenen Raum ein Alarm ausgelöst wird, werden auch alle anderen X-Sense-Rauchmelder aktiviert. Das kann bei einem echten Notfall definitiv einen großen Unterschied machen. Zudem ertönt nicht nur ein akustisches Signal, sondern auch ein Alarm per Sprachausgabe. Das ist gerade für Kinder eine besonders wertvolle Funktion.

Zudem erhaltet ihr natürlich auch eine Benachrichtigung auf eurem Smartphone und könnt so gegebenenfalls schneller reagieren. Und wenn ihr doch mal nur ein bisschen zu scharf angebraten habt, könnt ihr den Alarm einfach per App wieder stumm schalten. Definitiv sicherer, als schnell irgendwo auf einen wackeligen Stuhl zu klettern.

Weitere Informationen und technische Details rund um die Rauchmelder von X-Sense erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Herstellers.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das Rauchmelder-Bundle von X-Sense inklusive Basisstation gewinnen wollt, müsst ihr einfach bis 23:59 Uhr eine E-Mail an 4@appgefahren.de senden. Im Betreff nennt ihr die Antwort auf die folgende Frage:

Wie hoch ist die Reichweite der X-Sense Basisstation?

500 Meter 750 Meter 1.000 Meter

Im 3. Türchen haben wir ein Entertainment-Licht-Bundle von WiZ verlost. Der Gewinner ist Ralf. Die richtige Antwort lautete „Kakao“, was für treue und aufmerksame Fans dieses Blogs natürlich ein Kinderspiel war.