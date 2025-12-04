Rund zwei Wochen nach der dritten Beta-Version hat Apple jetzt die Release-Candidate-Versionen von iOS 26.2 und iPadOS 26.2 für Entwickler und öffentliche Betatester freigegeben. Wie üblich handelt es sich dabei um die nahezu finalen Versionen, die an alle Nutzer und Nutzerinnen ausgerollt werden, sofern in der letzten Testphase keine größeren Fehler mehr auftauchen.

Das ist neu in iOS 26.2

iOS 26.2 bringt unter anderem einen neuen Liquid Glass-Schieberegler auf dem Sperrbildschirm mit, über den sich die Transparenz der Uhr anpassen lässt. Zudem kommt „Live-Übersetzung mit AirPods“ in die Europäische Union. Die Erinnerungen-App unterstützt jetzt Alarme für fällige Aufgaben, außerdem wurden die Podcasts- und Apple-News-Apps überarbeitet. Auch die Menüanimationen hat Apple verfeinert. In CarPlay lässt sich künftig festlegen, ob angeheftete Nachrichten angezeigt werden sollen oder nicht.

Wann erscheint iOS 26.2 für alle?

Apple folgt einem Rhythmus und sollte in der letzten Phase nichts mehr schief gehen, erscheint iOS 26.2 schon Anfang nächster Woche. Gewöhnlich gibt Apple die neuen Softwareversionen direkt Montagabend zum Download frei.

Es kommen noch mehr Updates

Neben iOS 26.2 und iPadOS 26.2 stehen auch die RC-Versionen von macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 und visionOS 26.2 zum Download bereit. Der offizielle Release wird ebenfalls für Anfang nächster Woche erwartet.