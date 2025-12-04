Apple verliert UI-Chef Alan Dye an Meta

Umbruch bei Apple: Nachdem Apples KI-Chef John Giannandrea seinen Posten räumt und in den Ruhestand geht, folgt jetzt der nächste große Abgang. Alan Dye, Apples Leiter für UI-Design, verlässt nach fast zwei Jahrzehnten das Unternehmen und wechselt zu Meta. Laut Bloomberg übernimmt er dort ab dem 31. Dezember die Rolle des „Chief Design Officer“. Bei Apple leitete Dye seit 2015 das UI-Designteam, nachdem Jony Ive zum Design-Chef aufgestiegen war.

Dye startete 2006 bei Apple im Marketing- und Kreativteam, wechselte 2012 in Jony Ives Interface-Gruppe und prägte seitdem zahlreiche Designs: von iOS 7 über macOS und watchOS bis hin zu visionOS. Zuletzt war er maßgeblich am Liquid-Glass-Redesign für iOS 26 und macOS 26 sowie an der Vision-Pro-Oberfläche beteiligt.


Bei Meta soll Dye ein neues Designstudio aufbauen und die Entwicklung von Hardware und Software vorantreiben – mit Fokus auf AR/VR-Headsets, smarte Brillen und Geräte mit KI-Funktionen.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Threads erklärte Zuckerberg, dass das Kreativstudio von Meta Design, Mode und Technologie miteinander verbinden und dabei Intelligenz als „neues Designmaterial“ betrachten werde.

Das neue Studio werde Design, Mode und Technologie zusammenbringen, um die nächste Generation unserer Produkte und Erfahrungen zu definieren. Unsere Idee sei es, Intelligenz als neues Designmaterial zu betrachten und uns vorzustellen, was möglich wird, wenn sie reichlich vorhanden, leistungsfähig und menschenzentriert ist. Wir planen, das Design innerhalb von Meta auf ein neues Niveau zu heben und eine talentierte Gruppe zusammenzustellen, die über handwerkliches Können, kreative Visionen, systemisches Denken und umfassende Erfahrung in der Entwicklung ikonischer Produkte verfügt, die eine Brücke zwischen Hardware und Software schlagen.

Wir treten in eine neue Ära ein, in der KI-Brillen und andere Geräte die Art und Weise verändern werden, wie wir mit Technologie und miteinander in Verbindung stehen. Das Potenzial ist enorm, aber am wichtigsten ist es, dass diese Erfahrungen sich natürlich anfühlen und wirklich auf den Menschen ausgerichtet sind. Mit diesem neuen Studio konzentrieren wir uns darauf, jede Interaktion durchdacht, intuitiv und auf den Menschen zugeschnitten zu gestalten.

Stephen Lemay übernimmt

Ersetzt wird Dye durch Stephen Lemay, einen Apple-Veteranen mit über 25 Jahren Erfahrung. In einer Stellungnahme lobte CEO Tim Cook Lemays zentrale Rolle bei der Gestaltung sämtlicher Apple-Oberflächen und betonte gleichzeitig die Bedeutung von Design für das Unternehmen.

Foto: YouTube/Apple.

Freddy
  2. Echt kein Verlust.
    MacOS 26 ist so schmerzhaft anzuschauen.
    Die inkonsistenten und übertriebenen Abrundungen und Platzverschwädungen im Interface – ganz zu schweigen zu den vereinfachten Icons – ist echt kein großer Wurf.
    Hoffe es wird jetzt wieder etwas zurückgepaddelt.

    Antworten

