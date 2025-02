iPhone SE 4 soll bereits kommende Woche vorgestellt werden

Wie genau das neue iPhone SE 4 aussehen wird, das steht ja noch in den Sternen. Bekommt es jetzt ein Dynamic Island oder bleibt es bei der älteren Notch-Lösung für die Frontkamera und die Face ID Sensoren? Apple-Experte Mark Gurman hat sich nun aber festgelegt, wann genau es mit der neuen Generation des Low-Budget-iPhones losgehen soll.

„Das Unternehmen plant, das Gerät bereits nächste Woche anzukündigen, bevor es später im Monat in den Verkauf geht, wie Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichten“, schreibt Mark Gurman auf Bloomberg. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass das neue iPhone SE der vierten Generation erst im März vorgestellt werden soll.

Eine eigene Keynote gibt es für dieses iPhone natürlich nicht. Es ist davon auszugehen, dass das neue Modell im Laufe der kommenden Woche einfach auf der Webseite von Apple auftaucht – begleitet von einer Pressemitteilung. „Es gibt bereits verräterische Anzeichen dafür, dass das neue Telefon kommen wird. Die Bestände des aktuellen iPhone SE sind in vielen Teilen der USA in den Apple Retail Stores aufgebraucht, was typischerweise vor einem Refresh passiert.“

Was könnte nächste Woche noch passieren?

In Europa sieht das ein wenig anders aus, hier verkauft Apple die vorherige Generation schon seit dem Jahreswechsel nicht mehr – diese war nämlich noch mit dem Lightning-Anschluss ausgestattet.

In der kommenden Woche soll Apple nicht nur das neue iPhone SE 4 vorstellen, sondern auch die PowerBeats Pro 2 der eigenen Audio-Marke Beats. Und auch ein neues MacBook Air mit M4-Chip und neue iPad-Modelle stehen wohl in den Startlöchern – hier ist es aber noch ungewiss, ob Apple hier ebenfalls einen Frühstart einlegt oder doch noch bis März wartet. „Die Bestände des aktuellen iPad Air und MacBook Air sind in den Apple Stores immer weiter geschrumpft“, sagt Gurman.