Ugreen Finder: Neuer Bluetooth-Tracker mit 24-monatiger Batterielaufzeit

In einem Apple-Ökosystem sind es oft AirTags, die als Objekt-Tracker für Gepäck, Geldbörse, Fahrrad oder Schlüsselbund verwendet werden. Aber wie es so schön heißt: Auch andere Mütter haben schöne Töchter – oder Söhne. Mit dem Ugreen Finder gibt es eine hervorragende Alternative zu Apples AirTags, die nicht nur mit einer sehr guten Akkulaufzeit und einer Wo Ist?-Kompatibilität, sondern derzeit auch beim Preis punkten kann.

Der Ugreen Finder ist ein kleiner, dunkelgrauer Objekt-Tracker, der im Design der bekannten Tile-Tracker gehalten ist: Abgerundete Ecken und ein Rahmen, der gleichzeitig auch als Öse für einen Karabiner oder andere Befestigungsmöglichkeiten dient, findet man hier ebenso. Der Ugreen Finder versteht sich mit Apples Wo Ist?-App und kann dort problemlos integriert werden, um die eigenen Gegenstände zu tracken, sie als verloren zu markieren oder Sounds abzuspielen, wenn der Tracker samt Objekt verlegt wurde.

Betrieb mit handelsüblichen CR3032-Knopfzellen

Ein weiterer Vorteil des Ugreen Finders ist die austauschbare Batterie: Es lassen sich handelsübliche CR2032-Knopfzellen zur Stromversorgung des Trackers verwenden. Und auch die Batterielaufzeit kann sich mehr als sehen lassen, denn Ugreen gibt bis zu 24 Monate, also zwei volle Jahre, an. Das iPhone und die Wo Ist?-App benachrichtigt den Besitzer bzw. die Besitzerin per Nachricht, wenn die Leistung der Batterie nachlässt.

Der Ugreen Finder hat zudem einen extra lauten Alarm eingebaut, um den Tracker mittels der Wo Ist?-App oder auch über Siri schnell auffinden zu können. Der Tracker zeigt auch eine Benachrichtigung an, wenn man sich zu weit vom getrackten Gegenstand befindet. Um den Ugreen Finder nutzen zu können, wird mindestens iOS 14.5, iPadOS 14.5 oder macOS 11 benötigt.

Aktuell kann der Ugreen Finder bei Amazon zum Standardpreis von 19,99 Euro inklusive eines 4 Euro-Rabattgutscheins erworben werden. Um den Rabatt in Anspruch zu nehmen, setzt man auf der Produktseite einfach das Häkchen bei „Coupon“ und bekommt dann während des Bestellvorgangs die Vergünstigung gutgeschrieben – so fällt am Ende nur noch 15,99 Euro für den Ugreen Finder an. Zum Vergleich: Apples AirTags kosten derzeit ab 29,99 Euro im Einzelkauf. Auch ein optionaler Prime-Versand am nächsten Werktag ist bei der Bestellung möglich.

