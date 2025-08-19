Verdy x Beats: Beats Pill-Lautsprecher mit neuer Halterung kostet 500 US-Dollar

Schon im vergangenen Jahr machte der japanische Künstler Verdy in Kooperation mit Apple auf sich aufmerksam: Verdy kreierte einen Teddybär, der den Beats Pill-Lautsprecher in den Pfoten halten kann. In Zusammenarbeit mit Beats entstanden, wurde der kleine Bär als „immer hungrig, immer glücklich, und liebt Musik“ beschrieben.

Bedingt durch die Zusammenarbeit mit Beats wurde der neue Verdy Vear Toy-Bär in einem Geschenkkarton inklusive eines Beats Pill-Lautsprechers angeboten. Der Kaufpreis lag damals allerdings bei sagenhaften 500 USD (ca. 451 Euro). Wie es scheint, kam die Beats Pill-Sonderedition offenbar gut an, denn nun haben sich beide Parteien erneut zusammengefunden, um eine neue Version des Verdy x Beats-Projekts anzukündigen.

Verkauf im Rahmen eines „Hyper-Limited-Drops“ in London

Hielt der Plüschbär den Beats Pill-Lautsprecher in der letztjährigen Variante noch in seinen Pfoten, trägt der cremefarbige Bär den Bluetooth-Speaker nun quer in seinem Maul. Sowohl Apple als auch Verdy haben die Sammlerfigur bereits bei Instagram und YouTube beworben. Im Rahmen einer sogenannten „Hyper-Limited-Drop“-Aktion wird die Neuerscheinung ab diesem Donnerstag, dem 21. August, exklusiv im Dover Street Market in London, England, erhältlich sein. Das Bundle soll laut Apple auch noch in diesem Jahr in den USA, in China und in Japan auf den Markt kommen.

Wie schon beim Vorgänger aus dem letzten Jahr werden auch hier wieder saftige Preise aufgerufen: Das Bundle mit Pills-Lautsprecher und der Figur-Halterung kostet 380 britische Pfund, was rund 443 Euro entspricht. Der Bluetooth-Speaker allein ist im Handel, beispielsweise bei Amazon, aktuell schon für rund 120 Euro zu haben. Auch wir haben uns die 2024 aktualisierte Version bereits in einem eigenen kleinen Testbericht genauer angesehen.