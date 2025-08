QuadLock: Zwei neue Halterungen zur Montage im Auto vorgestellt

Das Unternehmen QuadLock sollte euch mittlerweile bekannt sein: Der australische Hersteller ist vor allem bekannt für robuste iPhone-Cases und passende Halterungen für viele Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise auf dem Fahrrad, Motorrad, dem Schreibtisch oder auch im Auto. Im letzteren Produktsegment hat QuadLock nun gleich zwei neue Halterungen präsentiert, den QuadLock Suction Windscreen/Dash Mount sowie den QuadLock Cup Holder Mount. Wir stellen beide Neuerscheinungen in aller Kürze vor.

QuadLock Suction Windscreen/Dash Mount

Die bekannteste Halterung von QuadLock wurde vom Unternehmen nochmals für eine verbesserte für Leistung überarbeitet. Mit der Saugnapf-Technologie der nächsten Generation, die ursprünglich für die extremen Anforderungen der Luftfahrt- und Schifffahrtsindustrie entwickelt wurde, ist die neue Halterung für Windschutzscheiben oder das Armaturenbrett jetzt noch stärker denn je, einfacher zu installieren, zu positionieren und für den Einsatz bei extremen Temperaturen ausgelegt.

Die verbesserte Saugnapfhalterung für die Windschutzscheibe und das Armaturenbrett verfügt über einen hebelbetätigten Saugnapf, der sich fest an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett festsaugt, so dass keine Gele oder Klebstoffe erforderlich sind. Die Halterung wurde für müheloses Neupositionieren entwickelt und hält fest, ohne bei Bewegungen oder Erschütterungen an Kraft zu verlieren. Die Neuerscheinung wurde sowohl bei Hitze bis zu 80°C als auch bei Kälte bis zu -30°C getestet und ist daher für den Einsatz unter extremen Fahrbedingungen ausgelegt.

Im Webshop von QuadLock kann die neue Suction Windscreen/Dash Mount als Basis für 49,99 Euro, oder auch in Kombination mit verschiedenen Ladeköpfen, darunter auch ein kabelloser MagSafe-Kopf („MAG Wireless Charging Head“) für 49,99 Euro oder ein magnetischer Kopf ohne Lademöglichkeit („MAG Head“) für 24,99 Euro, erworben werden.

QuadLock Cup Holder Mount

Einen ganz anderen und ungewöhnlichen Ansatz verfolgt der neue QuadLock Cup Holder Mount, der nicht wie andere Kfz-Halterungen an der Windschutzscheibe, dem Armaturenbrett oder an den Lüftungsschlitzen montiert wird, sondern seinen Platz im Getränkehalter des Autos findet. Die Halterung wurde für Fahrer und Fahrerinnen entwickelt, die eine flachere Halterung bevorzugen, ohne dabei auf Stabilität zu verzichten.

Eine verstellbare Basis passt für Getränkehalter zwischen 70 und 100 Millimeter und gewährleistet eine passgenaue, werkzeuglose Installation in einer Vielzahl von Fahrzeugen. Ein geschmiedeter Stahlkern sorgt für solide Stabilität auch auf unebenem Gelände, während es ein flexibler Schwanenhalsarm ermöglicht, Höhe und Reichweite anzupassen. In Kombination mit dem zweistufigen Verriegelungssystem von QuadLock lässt es sich zwischen Hoch- und Querformat wechseln – ideal für Navigation, Musik oder Freisprech-Anrufe.

Der neue QuadLock Cup Holder Mount lässt sich ebenfalls im QuadLock-Webshop zum Preis von 49,99 Euro bestellen. Auch hier kann man sich optional für drei verschiedene Köpfe, die teils über eine kabellose Lademöglichkeit verfügen, entscheiden, und diese mitbestellen.