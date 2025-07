7-in-1: Ankers neue Tischladestation mit integrierten Steckdosen und Kabeln

Gestern habe ich ja über eine Mehrfachsteckdose von Brennenstuhl berichtet, die neben herkömmlichen Steckdosen mit einer Qi-Ladestation und zwei USB-C-Ports ausgestattet ist. Letztere leider nur mit geteilten 20 Watt Leistung, was dann doch recht überschaubar ist.

Wie es auch anders geht, das zeigt jetzt ausgerechnet Anker – allerdings nur in den USA. Dort ist die bereits vor einigen Wochen angekündigte Anker Nano Charging Station jetzt offiziell im Verkauf – und zeigt, was auf dem Schreibtisch alles möglich ist.

Die Ladestation verfügt links und rechts über jeweils ein ausziehbares USB-C-Kabel mit einer Länge von 70 Zentimetern – eine Sache, die ich sehr praktisch finde, denn so liegt kein Kabel unnötig herum, wenn es nicht gebraucht wird. Darüber hinaus ist an der rechten Seite noch jeweils ein USB-A- und USB-C-Anschluss zu finden, um eigene Kabel anschließen zu können.

Was großartig ist: Das Ladegerät liefert an jedem USB-C-Anschluss bis zu 100 Watt Leistung, es kann also auch mal ein MacBook schnell aufladen werden. Beim Anschluss mehrerer Geräte gleichzeitig verteilt sich die Leistung auf die einzelnen Ports.

Anker Nano Charging Station bietet Display und echte Steckdosen

Zusätzliche Extras an der Anker Nano Charging Station sind vorne und hinten verbaut. Vorne gibt es ein Display, das Informationen wie Ladeleistung oder Temperatur anzeigt. Dabei verfügt das Ladegerät sogar über eine aktive Kühlung, die bei zu hoher Temperatur automatisch aktiviert wird – hier hoffe ich nur, dass der Lüfter nicht zu störend ist.

Hinten sind drei AC-Steckdosen zu finden, dank denen man elektrische Geräte ohne USB anschließen kann. Das dürfte aber leider auch der Grund sein, warum es dieses Gadget noch nicht für den europäischen Markt gibt. Der maximale AC-Output ist mit 1.000 Watt abgegeben, was auf dem Schreibtisch für beispielsweise einen Monitor mehr als ausreichend ist.