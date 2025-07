Qi2: Erste zertifizierte Geräte mit 25 Watt Ladeleistung vorgestellt

Im Bereich des kabellosen Laden tut sich derzeit einiges. Das Wireless Power Consortium (WPC) hat eine neue und schnellere Ladegeschwindigkeit für den eigenen Qi-Standard eingeführt: Qi v2.2.1, das unter dem Namen Qi2 25W vermarktet werden wird.

Neben Apples iPhone werden mit der Einführung erstmals auch wichtige Android-Smartphones in das Qi2-Ökosystem aufgenommen. Insgesamt 14 Geräte, Empfänger und Sender haben letzte Woche in einer limitierten Markteinführung die Qi2 25W-Zertifizierungsprüfung abgeschlossen. Die vollständige Zertifizierungsprüfung steht nun mehreren hundert Geräten offen, die in der Warteschlange auf ihre Prüfung warten.

Laut einer Marktstudie des WPC ist schnelleres kabelloses Laden die von Verbrauchern am häufigsten gewünschte Funktion, um die Zufriedenheit mit kabellosem Laden zu verbessern. Qi2 war ein großer Schritt, um dem Interesse der Verbraucher an schnellerem Laden gerecht zu werden, als es im November 2023 mit einer Ladeleistung von 15 Watt auf den Markt kam.

Vor Qi2 hatten mehrere Smartphone-Hersteller ihre eigenen proprietären Schnellladeprotokolle entwickelt. Geräte, die diese Protokolle verwenden, weisen jedoch möglicherweise eine mangelnde Interoperabilität und inkonsistente Ladezeiten auf. Qi2 25W ist der erste Standard, der wirklich schnelles Qi-zertifiziertes kabelloses Laden mit fast 70 Prozent mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger ermöglicht.

Die WPC hat Qi2 vor fast zwei Jahren eingeführt, um eine Vielzahl von Smartphones zu zertifizieren und damit eine höhere Geschwindigkeit, ein besseres Benutzererlebnis und mehr Komfort zu bieten. Innerhalb eines Jahres nach der Einführung gab es weltweit über 1,5 Milliarden zertifizierte Qi2-Geräte, Sender und Empfänger auf dem Markt.

Ugreen kündigt MagFlow-Powerbank mit Qi2.2 und 10.000 mAh an

Bezüglich des neuen Qi2 25W-Standards gibt es auch schon das erste zertifizierte und offiziell angekündigte Produkt: Ugreen hat mit der neuen MagFlow Magnetic Powerbank die erste Qi2.2-zertifizierte Powerbank der eigenen MagFlow-Reihe präsentiert. Vom Hersteller heißt es dazu in einer Mitteilung:

„Als verbesserte Version des Qi-Standards baut Qi2.2 auf der MagSafe-Architektur von Apple auf und bietet eine verbesserte Leistung und Sicherheit, durch eine erweiterte Hitzekontrolle. Der Standard gewährleistet eine breitere Kompatibilität und Ladestabilität mit Geräten, die das Magnetic Power Profile (MPP) unterstützen. Die Ugreen MagFlow Magnetic Power Bank ist das erste Qi2.2-zertifizierte Modell der beliebten MagFlow-Serie von Ugreen. Die Powerbank ist sowohl kompatibel mit den aktuellen iPhone-Modellen, auch wenn diese nur Qi2 unterstützen, sowie allen Qi2- und Qi2.2-kompatiblen Geräten anderer Hersteller.“

Die neue Ugreen MagFlow mit einer Kapazität von 10.000 mAh wird zukünftig auf der Website des Unternehmens verfügbar sein, die Markteinführung soll noch im dritten Quartal 2025 erfolgen. Preise und weitere Modelldetails sind bislang noch nicht bekanntgegeben worden. Wenn wir in dieser Hinsicht Neuigkeiten haben, werden wir natürlich hier im Blog darüber berichten.