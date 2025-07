Switch 2-Zubehör von JSAUX: Transportcase und Joy-Con 2-Lenkräder

Auch in meinem Haushalt werkelt seit Anfang Juni die neue Nintendo Switch 2. Mittlerweile ist auch der Markt für passendes Zubehör gut gefüllt, und so stelle ich heute zwei Produkte vom Hersteller JSAUX vor, der einiges an Accessoires für die neue Spielkonsole von Nintendo im Sortiment bereit hält.

Zum einen geht es um die JSAUX Tragetasche für die Nintendo Switch 2, ein Hardcase mit zusätzlichem Platz für Spiele, Kabel und mehr, sowie das Zweierset der JSAUX-Lenkräder für die Joy-Con 2-Controller, die mit der Konsole geliefert werden. Beide Produkte sind oft auch bei Amazon erhältlich und warten zudem mit erschwinglichen Preisen auf. Das Hardcase lässt sich gegenwärtig sogar mit 21 Prozent Rabatt bei Amazon bestellen.

JSAUX Hardcase für die Nintendo Switch 2

In den letzten Wochen habe ich bereits einige Transport- und Aufbewahrungs-Cases für die neue Nintendo Switch 2 vorgestellt, unter anderem von Spigen und Belkin. Auch JSAUX mischt mit einem geräumigen Hardcase in diesem Segment mit und bietet eine Tasche an, die sich an Personen richtet, die nicht nur die Konsole selbst, sondern auch noch etwas Zubehör wie Ladekabel und Spiele-Kassetten mitnehmen möchten.

Natürlich trägt ein solches Produkt entsprechend dicker auf als die schlanken Travel Cases, die nur die Konsole selbst transportieren können. Das Modell von JSAUX verfügt über ein zweischichtiges und verdicktes EVA-Design, das die Konsole vor Kratzern, Stürzen und Schmutz schützen soll. Im Inneren sorgt eine weiche Mikrofaser-Auskleidung dafür, das dem wertvollen Inhalt nichts passiert, und die Rückseite der Spiele-Kassetten-Aufbewahrung schützt mit dem weichen Bezug das Display der Switch 2.

Im Stauraum des Hardcases befinden sich insgesamt 15 Steckplätze für die Game-Kassetten, ebenso wie ein Mesh-Netzfach, in dem ein Ladekabel oder kabelgebundene Earbuds Platz finden. Auf die Mitnahme des Netzteils, der Dockingstation oder des HDMI-Kabels muss aufgrund des vorhandenen Platzes verzichtet werden. Ein glatter umlaufender Doppel-Reißverschluss hält das Case fest verschlossen, und ein Klettverschluss über dem klappbaren Zubehörfach sorgt dafür, dass die Switch 2 nicht verrutscht.

Case ist etwas zu groß für die Konsole

Der Klettverschluss ist aufgrund der übermäßig großen Bauweise des Hardcases auch nötig, denn die Switch 2-Konsole liegt nicht fest in ihrer Schale, sondern hat an jeder Seite rund 1 bis 2 cm Platz. Ohne die mittige Befestigung durch den Klettverschluss, der das Zubehörfach auf die Konsole drückt, würde das Gerät unkontrolliert in dem Case hin- und herwandern. Warum man sich hier nicht für eine kompakteres Design, das sich passgenau an die Switch 2 anschmiegt, entschieden hat, ist unklar. Möglicherweise wurde das 32,0 x 14,8 x 5,8 cm große Hardcase schon vor dem offiziellen Konsolenstart produziert und auf Nummer Sicher gegangen, dass die neue Konsole auch auf jeden Fall passt.

Praktisch ist auf jeden Fall, dass das faltbare Zubehörfach so geklappt werden kann, dass ein kleiner Ständer für die Switch 2 entsteht, um bequem im gewählten Winkel spielen zu können. Darüber hinaus liefert der Hersteller sowohl neben einem festen Tragegriff auf der Oberseite des Hardcases auch noch eine Handschlaufe sowie einen Schultergurt zum Transport mit. Kurzum erhält man zum gegenwärtig rabattierten Preis von 14,99 Euro bei Amazon ein grundsolides Transportcase, das etwas passgenauer sein könnte, dafür aber mit Aufbewahrungsmöglichkeiten für Spiele und Kabel aufwartet.

Angebot JSAUX Tasche Kompatibel mit Nintendo Switch 2 2025, Schützende... Passgenau für Nintendo Switch 2: Die JSAUX-Tragetasche wurde sorgfältig für die Switch 2 entwickelt und bietet sowohl praktische Aufbewahrung als...

Außergewöhnlicher Schutz: Diese Tragetasche verfügt über ein zweischichtiges, verdicktes EVA-Design, das Ihre Switch 2 vor Kratzern, Stürzen und...

JSAUX Racing Steering Wheels

Wer zum Spielen mit der Nintendo Switch 2 die mitgelieferten Joy-Con 2-Controller verwendet, kann beim alleinigen Gaming die von Nintendo im Lieferumfang beigelegte Joy-Con 2-Halterung nutzen, um die beiden kleinen Controller in ein großes Gamepad zu verwandeln. Wagt man allerdings zu zweit eine Partie und verfügt nicht über weitere Controller, können die kleinen Joy-Con 2-Geräte schon etwas winzig und unbequem in der Hand liegen.

Auch hier bietet JSAUX das passende Zubehör an, nämlich ein Zweierpack von Lenkrädern, in die die beiden Joy-Cons 2 ohne weitere Mühe einfach eingelegt und dann zum Spielen von Games verwendet werden können. Gerade bei Titeln wie Mario Kart World ist ein solches Accessoire praktisch, um einen besseren Grip zu haben und auch die Schultertasten für Items und Drifts besser bedienen zu können.

Das Einlegen der Joy-Con 2-Controller in das Lenkrad ist simpel: Sie werden einfach in die dafür vorgesehene Aussparung eingedrückt und halten aufgrund einer umlaufenden Gummierung im Lenkrad sicher und schadlos. Ein großer Vorteil der modern gestalteten schwarzen Lenkräder ist die ergonomische Form, die mit seitlichen Verdickungen auf der Rückseite aufwartet, um bequem in der Hand zu liegen. Die beiden Schultertasten sind zudem deutlich breiter und mit größerer Druckfläche versehen, was das Spielen viel angenehmer gestaltet. Gerade bei Fun Racern wie Mario Kart World ist auch bei der Nutzung des Bewegungssensors mit dem Lenkrad eine präzisere Steuerung möglich.

Die Entnahme des Joy-Con 2-Controller aus dem Lenkrad erfolgt über eine kleine Kerbe unterhalb der Joy-Con 2-Aussparung. Von dort aus kann der kleine Controller einfach herausgezogen und wieder magnetisch an der Switch 2 zum Aufladen befestigt werden. Das Zweierpack der JSAUX Racing Steering Wheels ist zwischenzeitlich immer mal wieder bei Amazon ausverkauft, so auch aktuell. Im Webshop von JSAUX lässt sich das Zubehör aber derzeit zum Preis von 15,99 USD (ca. 13,80 Euro) bestellen, zudem gibt es einen 10 Prozent-Rabattcode GP0403.