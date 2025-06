Neues von Bose: QuietComfort Ultra-Earbuds und SoundLink Plus-Lautsprecher vorgestellt

Sommerzeit ist Musikzeit: Ob mit Lautsprecher unterwegs im Park, mit Kopfhörern beim Spaziergang oder am Strand – entsprechende Audio-Produkte sorgen für den passenden Sound während der warmen Jahreszeit. Das bekannte Audio-Unternehmen Bose hat nun gleich zwei neue Produkte vorgestellt, um Musik genießen zu können: Die QuietComfort Ultra Earbuds der zweiten Generation, sowie einen neuen SoundLink Plus-Lautsprecher.

Die Noise-Cancelling-Earbuds der zweiten Generation verfügen wie schon die Vorgänger-Generation über die CustomTune-Audiokalibrierung von Bose. Sie passt die Sound-Performance und das Noise-Cancelling exakt an die einzigartige Anatomie des Ohres und die Umgebung an. Ein aktualisierter KI-Algorithmus, der auf dieser Technik aufbaut, optimiert das ActiveSense-Erlebnis der Earbuds im Aware-Modus. Das optimierte adaptive Noise-Cancelling reagiert nahtlos auf plötzliche Störgeräusche.

Für Klarheit bei Telefonaten sorgt ein neues, KI-gestütztes System zur Geräuschunterdrückung. In Kombination mit acht integrierten Mikrofonen, einer dynamischen Klangmischung und adaptiven Filtern der Earbuds wird so eine optimale Spracherfassung gewährleistet. Dank der Bose Audio-Augmentierungstechnologie, ursprünglich für Hörgeräte entwickelt, reduzieren die Earbuds effektiv störende Umgebungsgeräusche wie Wind oder Tuscheln. Stimmen sind dabei stets glasklar zu hören – unabhängig davon, ob ein oder beide Earbuds getragen werden.

Eine volle Ladung reicht für sechs Stunden Musikgenuss

Neben einem sicheren Sitz und hohem Tragekomfort bieten die neuen QC Ultra Earbuds auch subtile Design-Updates: Die Ohreinsätze sind jetzt mit einem Gitter ausgestattet, das die Earbuds vor Ohrenschmalz schützt. Dies erleichtert die Reinigung nach längerem Gebrauch erheblich. Die neuen QC Ultra Earbuds unterstützen zudem nun kabelloses Laden. User können dazu das Etui mit dem hinteren Knopf auf die Mitte eines kabellosen Ladegerätes legen. Eine volle Ladung der Earbuds bietet eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden (oder vier Stunden bei aktiviertem 360-Grad-Sound). Das USB-C-Transportetui mit Ladefunktion liefert zusätzlich bis zu drei volle Ladezyklen. Bei entladenem Akku liefert ein 20-minütiger Schnellladevorgang bis zu zwei Stunden Audiowiedergabe (ohne 360-Grad-Sound).

Für alle, die dazu neigen, die Earbuds versehentlich zu bedienen, wenn sie sie zurechtrücken oder sich durchs Haar streichen: Die Touch-Sensor-Steuerung kann jetzt komplett in der zugehörigen Bose App deaktiviert werden. Mit letzterer können die QC Ultra Earbuds ganz nach den eigenen Vorlieben personalisiert werden, um so beispielsweise Firmware-Updates automatisch herunterzuladen und zu installieren. Außerdem erhält man Zugriff auf zusätzliche Funktionen, wie benutzerdefinierte Modi, anpassbare EQ, Bluetooth-Verbindungen, Akkulaufzeit-Anzeige von Earbuds und Etui, individuelle Shortcuts und vieles mehr.

Die QC Ultra Earbuds unterstützen weiterhin Bluetooth Core 5.3 Multipoint-Konnektivität: So können die Earbuds gleichzeitig mit zwei Quellgeräten verbunden werden. Zusätzlich unterstützen sie den SBC- und AAC-Codec-Standard, wodurch sie mit nahezu allen Bluetooth-Streaming-Geräten kompatibel sind. Qualcomms hochauflösender apt-X Adaptive Audio-Codec wird ebenfalls unterstützt.

Die nächste Generation der Bose QC Ultra Earbuds ist in Schwarz, Rauchweiß und dem limitierten Farbton Dunkle Pflaume erhältlich. Die Earbuds können ab sofort auf Bose.de für 299 Euro vorbestellt werden, das Erscheinungsdatum ist für den 26. Juni geplant.

Bose SoundLink Plus: Bis zu 20 Stunden Wiedergabedauer

Wer Musik auch mit anderen Personen teilen möchte, findet mit dem Bose SoundLink Plus das passende Gerät. Das neueste Modell der bekannten SoundLink Bluetooth-Lautsprecher-Serie will laut Hersteller „satten Sound mit einem robusten, vielseitigen Design“ kombinieren. „Packen Sie ihn ihn einfach in Ihren Rucksack oder Ihre Strandtasche und sorgen Sie von früh bis spät für Stimmung.“

Das neue Modell wartet mit einer speziellen Klangarchitektur auf: Ein Subwoofer, ein Hochtöner und vier Passivstrahler liefern ein Klangerlebnis und gewaltigen Bass – und das in einem neuen, tragbaren Design. Mit einem Gewicht von nicht einmal zwei Kilogramm und kompakten Abmessungen von 231 mm (B) × 99 mm (H) × 86 mm (T) gehört der SoundLink Plus laut Hersteller „zu den vielseitigsten Lautsprechern von Bose“.

Selbst verschüttete Drinks oder unvorhersehbares Wetter können dem SoundLink Plus nichts anhaben – er ist staub- und wasserdicht (Schutzart IP67) sowie stoß- und rostresistent. Eine Frontabdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl, kombiniert mit weichem Silikon und einem robusten Gehäuse, schützt den Lautsprecher zuverlässig vor Stößen. Der Lautsprecher schwimmt außerdem oben im Wasser, und dank der robusten seitlichen Nylonschlaufe lässt er sich nicht nur leicht aus dem Wasser herausfischen, sondern auch bequem tragen und fast überall befestigen.

Der neue SoundLink Plus liefert bis zu 20 Stunden Wiedergabedauer und kann gleichzeitig als externe Powerbank verwendet werden. Über den USB-C-Port des Lautsprechers können verschiedene Geräte geladen werden.

Bose-App: umfassende Konnektivität und Codec-Unterstützung

Wie auch bei anderen SoundLink-Lautsprechern kann der SoundLink Plus mit der Bose App nach den eigenen Vorlieben gesteuert und personalisiert werden. User erhalten mit dem SoundLink Plus auch Zugriff auf zusätzliche Funktionen, wie anpassbare EQ, individuelle Shortcuts wie Spotify Tap und die Möglichkeit, Lautsprecher dank der Bose SimpleSync-Technologie mit kompatiblen Bose Soundbars und Smart Speakern zu verbinden. Der Lautsprecher unterstützt Bluetooth Core 5.4 und ermöglicht so die Verbindung mit zwei Quellgeräten gleichzeitig, mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern.

Für optimale Soundqualität, Verbindungsstabilität und Latenz beim Streamen von Audioinhalten unterstützt das Modell zudem den SBC- und die AAC-Codec-Standards, wodurch dieser mit nahezu allen Bluetooth-Streaming-Geräten kompatibel ist. Für hochauflösenden Sound nutzt die Neuerscheinung Qualcomms aptX Adaptive-Codec.

Der neue SoundLink Plus erscheint am 26. Juni und kann ab sofort auf Bose.de für 249 Euro vorbestellt werden. Der Lautsprecher ist erhältlich in Schwarz, Dämmerungsblau und der neuen limitierten Farbe Zitrusgelb – einem knallig-sommerlichen Farbton. Gleichzeitig hat Bose auch die neue Generation des SoundLink Micro-Lautsprechers angekündigt, der in diesem Sommer zum Preis von 119 Euro in Schwarz und Dämmerungsblau erscheinen soll.

Fotos: Bose.