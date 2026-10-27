Warum die nächste Apple-Vorbestellung um 18:10 Uhr startet

Apple hat gestern das neue iPad mini 8 mit zahlreichen Verbesserungen vorgestellt und gleichzeitig mitgeteilt, dass sich das neue Tablet ab dem 28. Oktober um 18:10 Uhr vorbestellen lässt. Für Apple ist das eine untypische Zeit, doch dahinter steckt eine logische Erklärung.

Da ausgewählte Medienvertreter am 28. Oktober um 18:00 Uhr deutscher Zeit an einem Event in Los Angeles teilnehmen, könnte Apple dort ein exakt 10 Minuten langes Video zum kommenden MacBook Pro mit Touchscreen abspielen, sodass die Vorbestellungen direkt danach starten. Gleichzeitig soll Apple noch heute sowohl einen neuen iMac als auch ein neues 14-Zoll MacBook Pro mit M6-Chip vorstellen. Wir gehen davon aus, dass alle neuen Geräte am 28. Oktober um 18:10 Uhr zur Vorbestellung bereitstehen.

3 Tage voller Ankündigungen

Apple plant also drei Tage voller Ankündigungen: Das neue iPad mini hat Apple gestern vorgestellt, heute folgen dann iMac und Einsteiger-MacBook, während morgen das große Finale mit dem Touchscreen MacBook Pro endet. Mit Blick auf den hohen Preis des iPad mini graut es mir beim neuen High-End-MacBook schon jetzt.

Die offiziellen Infos zum MacBook Pro mit Touch folgen dann am Mittwoch gegen 18:00 Uhr, sodass ihr nur wenig Zeit habt, zu entscheiden, ob ihr direkt eine Vorbestellung aufgeben wollt. Wie stark die Nachfrage ist, bleibt abzuwarten. Ebenso ist noch offen, ob Apple die neuen Macs gleichzeitig mit dem iPad mini am 6. November ausliefert.