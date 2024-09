Wochenend-Gewinnspiel: Das haben wir doch glatt vergessen

Oh Gott, ich war schon ein bisschen peinlich berührt, als mir am Sonntagabend aufgefallen ist, dass ich das Wochenend-Gewinnspiel am Freitag vergessen haben. Kurz nach der Einführung des neuen Formats schon so ein Patzer. Ich hatte vor unserem Trip zur IFA sogar schon den Gewinn fotografiert, den Artikel dann aber vollkommen vergessen.

Aber: Heute geht es wie gewohnt weiter, das nächste Gewinnspiel steht an. Heute könnt ihr zwei nagelneue Produkte von Anker gewinnen – beim Versand von Testgeräten ist ein bisschen was schief gelaufen. Am Ende zu eurem Glück, denn so können wir zwei tolle Produkte verlosen.

Ihr habt die Chance auf eine Anker MagGo Powerbank mit Qi2, 10.000 mAh Kapazität, Display und Ständer im Wert von aktuell 71,99 Euro. Und damit eure Geräte nicht nur unterwegs, sondern auch Zuhause immer perfekt aufgeladen werden, legen wir noch die Anker MagGo 3-in-1 Ladestation im Wert von 87,99 Euro obendrauf. Das ist doch mal was, oder?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen und die Chance auf die Anker-Preise zu erhalten, müsst ihr lediglich das folgende Rätsel lösen und die richtige Antwort bis Sonntagabend per E-Mail an anker@appgefahren.de senden.

Fred und Fabienne haben dieselbe Mutter, sind am selben Tag, zur selben Zeit, am selben Krankenhaus, im selben Monat und Jahr geboren – sie sind aber keine Zwillinge. Wie ist das möglich?