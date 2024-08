Apples CD-Laufwerk „USB SuperDrive“ steht wohl vor dem Aus

Erinnert ihr euch, wann ihr zuletzt eine CD oder DVD benutzt habt? Bei mir ist es so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, wann ich solch ein Medium in der Hand hatte, geschweige denn mit einem Computer ausgelesen habe. Ich hatte früher aber auch ein MacBook mit Laufwerk im Einsatz, wobei Apple schon seit 2012 kein Laufwerk mehr in MacBooks verbaut.



Wie nun 9to5Mac festgestellt hat, ist Apples USB SuperDrive in den USA nicht mehr erhältlich und wird dort als „ausverkauft“ angezeigt. Gleiches Listing ist im kanadischen Apple Store zu sehen, allerdings kann man das Laufwerk hierzulande weiterhin für 89 Euro bestellen. Dennoch deutet alles darauf hin, dass Apple das Laufwerk in Kürze in Rente schicken wird beziehungsweise den Abverkauf startet.

Apples SuperDrive ist in Deutschland noch erhältlich

Insofern ihr euch ein CD/DVD-Laufwerk für den Mac sichern wollt, müsst ihr beachten, dass das SuperDrive einen USB-A auf USB-C-Adapter voraussetzt. Ebenso kann das Laufwerk nur CDs und DVDs auslesen, moderne Blu-rays jedoch nicht. Apple beschreibt das SuperDrive wie folgt:

Egal, ob du im Büro oder unterwegs bist – mit dem Apple USB SuperDrive Laufwerk kannst du CDs und DVDs abspielen und brennen. Es ist perfekt, um DVDs anzusehen, Software zu installieren, Backup-Volumes zu erstellen und mehr. Das Apple USB SuperDrive Laufwerk ist kaum größer als eine CD-Hülle und passt problemlos in die Tasche, wenn du unterwegs bist. Und es braucht auch auf dem Schreibtisch im Büro oder im Flugzeug kaum Platz.

Während Apple das SuperDrive für 89 Euro verkauft, könnt ihr bei Amazon für reduzierte 74,90 Euro zuschlagen.

