Oura-Ring: Bluthochdruck-Funktion in der Testphase

Fitnesstracker und andere Wearables können ja so einige Gesundheitsparameter messen. Mit dem Blutdruck ist das aber so eine Sache. Hier stellt die technische Umsetzbarkeit die Hersteller vor große Herausforderungen. Denn zum Messen des Blutdrucks braucht es nach wie vor die altbekannte Manschette. Trotzdem hat Oura nun eine Blutdruck-Funktion für seinen Oura-Ring (Amazon-Link) in die Testphase geschickt.

Allerdings wird im Rahmen dieser Funktion, die derzeit an und mit Teilnehmenden der zugehörigen Oura-Studie getestet wird, nicht der exakte Blutdruck gemessen – denn das ist, wie gesagt, mit dem Ring nicht nicht ohne zusätzliche Manschette möglich. Vielmehr sollen bestimmte Messdaten genutzt werden, um Anzeichen für einen erhöhten Blutdruck durch den Ring erkennen lassen zu können.

Hierzu muss der Nutzer zunächst einen Fragebogen ausfüllen, über den abgeklärt wird, ob die Person grundsätzlich unter Bluthochdruck leiden könnte bzw. bei dieser ein Risiko für diesen besteht. Anhand gemessener Vitaldaten soll der Ring dann in der Lage sein, Bluthochdruck erkennen zu können.

Das Feature befindet sich derzeit in den USA in der Testphase. Wann und ob es ausgerollt wird, ist bislang nicht bekannt.

Neues App-Design mit neuen Funktionen kommt in Kürze

Angekündigt hat Oura aber auch ein neues App-Design für seine Oura-App (App-Store-Link), das in Kürze veröffentlicht werden soll. Wie immer bei neuen App-Designs soll auch die neue Oberfläche der Oura-App moderner, aufgeräumter und einfacher zu bedienen sein. Die Bereiche „Heute“, „Gesundheit“ und „Vitalwerte“ wurden dafür noch einmal angepasst und optimiert. Auch die Zyklus-Einblicke-Sektion wurde deutlich erweitert und bietet jetzt einen Blick auf einen Zeitraum von zwölf Monaten statt wie bisher nur einem Monat.

Das neue Kumulativer-Stress-Feature soll euch außerdem dabei helfen, zu verstehen, wie euer Körper Stress anhäuft und wie er auf chronischen Stress reagiert. Dabei werden Schlafkontinuität, Herz-Stressreaktion, Schlaf-Mikrobewegungen, Temperaturregulierung und Auswirkungen von Aktivitäten in den Index einbezogen. Mithilfe der ebenfalls neuen „Stress Management“-Sektion soll es euch leichter gemacht werden, Erholungsphasen zu planen und Trends zu erkennen.

Die neue Version der Oura-App soll in den nächsten Wochen im App Store zum Download bereitstehen.