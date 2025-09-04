Das diesjährige Highlight bei Roborock ist der neue RockMow Z1, ein Premium-Mähroboter, der Steigungen von bis zu 80 Prozent schafft. Darüber hinaus gibt es aber weitere neue Produkte: Den Saug- und Wischroboter Qrevo Curv 2 Pro, den neuen Wischsauger Roborock F25 Ultra, die neuen Akku-Staubsauger der H60-Serie und der neue Waschtrockner Zeo X.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Der Qrevo Curv 2 Pro bringt beeindruckende 25.000 Pascal HyperForce-Saugkraft mit – mehr gibt es selten. Neu ist auch das verbesserte AdaptiLift-Fahrwerk: Mithilfe omnidirektionaler Räder passt der Roboter seine Höhe automatisch an und hält immer den optimalen Abstand zum Boden. Mit der neuen Technik schafft der Curv 2 Pro jetzt sogar Teppiche bis zu 3 Zentimeter und passt die Höhe perfekt an, um einen möglichst nah auf dem Teppich zu reinigen.

Mit nur 7,98 Zentimeter Höhe gehört der Qrevo Curv 2 Pro zu den flachsten Roborock-Modellen mit vollwertigem LiDAR-System. Möglich macht das die neue RetractSense-Navigation: In offenen Räumen fährt das 360-Grad-Scanmodul aus, unter niedrigen Möbeln zieht es sich automatisch zurück. Dabei hilft eine 100 Grad-Rückansicht, um auch enge Bereiche zuverlässig zu reinigen.

Der Roborock Qrevo Curv 2 Pro wird für 1.299 Euro auf den Markt kommen.

Roborock F25 Ultra

Schon vorab durchgesickert, ist auch der Wischsauger Roborock F25 Ultra nun offiziell. Als größte Neuerung präsentiert Roborock eine Hochtemperatur-Reinigungstechnologie, die das Wischen mit heißem Wasser und reinigen mit heißem Dampf kombiniert.

Der VaporFlow-Modus sorgt über sechs speziell entwickelte Düsen für kräftigen Dampf mit 150 Grad, zudem wischt er mit heißem Wasser. So lassen sich eingetrockneter Schmutz und hartnäckige Flecken ganz leicht entfernen. Die 22.000 Pascal Saugkraft sorgen für eine zuverlässige Aufnahme von Dreck und Wasser, außerdem bietet Roborock mit SlideTech 2.0 eine sehr einfache Handhabung.

Der Roborock F25 Ultra kostet 799 Euro.

Roborock H60 & H60 Hub

Neben den bekannten Nass-Trocken-Staubsaugern stellt Roborock auf der IFA 2025 auch den neuen Roborock H60 und die dazugehörige H60 Hub-Serie vor. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio um eine neue Premiumlinie bei Handstaubsaugern.

Das Highlight der H60 Hub-Serie ist die neue Auto-Entleerungsstation. Einfach den Staubsauger in die Station setzen und schon wird der Staub in nur 10 Sekunden automatisch in einen versiegelten Staubbeutel geleert. Gleichzeitig wird der Staubsauger geladen, sodass er beim nächsten Einsatz direkt wieder startklar ist.

Alle Modelle der H60-Reihe verfügen über ein besonders flexibles Saugrohr, das sich um bis zu 90 Grad biegen lässt. Damit kommst du mühelos unter Möbel oder in schmale Zwischenräume ab 5,6 Zentimeter Breite – ideal für schwer erreichbare Ecken oder enge Stellen im Zuhause.

Die Roborock H60 und H60 Hub-Serie sind je nach Modell zu Preisen zwischen 299,99 Euro und 499,99 Euro erhältlich.

Roborock Zeo X

Mit dem Zeo X bringt Roborock einen neuen Waschtrockner auf den Markt. Das Gerät verbindet modernes, schlankes Design mit leistungsstarker Wasch- und Trockentechnologie und passt damit perfekt in stilbewusste Haushalte.

Mit einer Tiefe von nur 594 Millimeter (ohne Tür) passt der Zeo X auch in schmale Nischen – und das ohne Kompromisse bei der Kapazität: Bis zu 11 kg Wäsche waschen und 6 kg trocknen sind problemlos möglich. Die nahtlos integrierte Tür sorgt für einen eleganten Look, der sich harmonisch in moderne Wohnräume einfügt.

Die Zeo-cycle Trocknungstechnologie arbeitet mit besonders niedrigen Temperaturen: Etwa 50 Grad für normale Kleidung und sogar nur 37 Grad für empfindliche Stoffe wie Wolle oder Seide. Dank Dual Airflow wird die Wäsche nicht nur gründlich getrocknet, sondern bleibt auch weich und geschützt.

Tiefenreinigung mit feinem Schaum

Für beste Waschergebnisse sorgt die neue FineFoam-Technologie von Roborock. Sie erzeugt ultrafeinen Mikroschaum, der tief in die Fasern eindringt, Schmutz besonders effektiv löst und gleichzeitig sanft zur Kleidung ist.

Der Roborock Zeo X ist bald in ausgewählten EU-Märkten für einen Preis von 1.499 Euro erhältlich.