Reddit-CEO: Reddit war nie für den Support von Drittanbieter-Apps ausgelegt

Tausende von Reddit-Communities sind noch immer offline, um gegen die API-Änderungen des Unternehmens zu protestieren. Einige Drittentwickler wurden bereits dazu gezwungen, ihre Apps abzuschalten. Für viele Personen der Reddit-Gemeinschaft ist dies eine erschreckende Veränderung, doch Reddit-CEO Steve Huffman erklärt gegenüber The Verge, dass er mit dieser Änderung einverstanden ist. In seinen Augen bringen diese Drittanbieter-Apps keinen großen Mehrwert für die Plattform.

„Die überwiegende Mehrheit der API-User – nicht [Apps von Drittanbietern wie Apollo for Reddit] – die anderen 98 Prozent von ihnen machen Tools, Bots, Verbesserungen für Reddit. Dafür ist die API da“, sagt Huffman. „Sie war nie dafür gedacht, Anwendungen von Drittanbietern zu unterstützen. Laut Huffman habe er diesen Schritt „zugelassen“, und „ich sollte die Schuld dafür auf mich nehmen, weil ich lange Zeit derjenige war, der dafür argumentiert hat.“

Huffman wendet sich insbesondere gegen die Anwendungen von Drittanbietern, die ein Geschäft auf der Grundlage seiner eigenen Anwendungen aufbauen. „Ich wusste nicht – und das ist mein Fehler – in welchem Ausmaß sie von unserer API profitierten. Dass es sich dabei nicht um Wohltätigkeitsorganisationen handelt. […] Das ist unsere Geschäftsentscheidung, und wir werden diese Geschäftsentscheidung nicht rückgängig machen.“ Er wurde auch gefragt, ob er der Meinung sei, dass Apollo, RIF und Sync, die alle aufgrund der Preisänderungen geschlossen werden sollen, keinen Mehrwert für Reddit darstellen. „Nicht so viel, wie sie einnehmen“, sagt er. „No way.“

„Wir werden die Geschäftsentscheidung nicht rückgängig machen“

„Sie müssen dafür bezahlen, das ist nur fair. Was unsere Kollegen getan haben, ist, sie komplett zu verbieten. Und wir haben gesagt: Nein, wissen Sie was, wir glauben an den freien Markt. Ihr müsst eure Kosten decken“, erklärte Huffman gegenüber The Verge. Der Apollo-Entwickler Christian Selig rechnete kürzlich vor, dass es nahezu unmöglich gewesen wäre, den von Reddit geforderten Preis mit einer Kündigungsfrist von nur 30 Tagen zu decken.

Huffman hatte keine Antwort darauf, warum die Frist so kurz war, abgesehen davon, dass er eine Frist haben wollte. „Wir sind durchaus bereit, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die mit uns zusammenarbeiten wollen, auch um herauszufinden, wie die Übergangszeit aussehen wird. Aber ich denke, eine Frist zwingt die Leute, uns eingeschlossen, dazu, darüber zu verhandeln.“

Huffman wurde auch gefragt, ob er wirklich glaubt, dass die Proteste keinen Einfluss auf seine Entscheidungen bezüglich der API-Preisänderungen hatten. „In diesem Fall? Das ist wahr“, sagt Huffman. „Das ist unsere Geschäftsentscheidung, und wir werden diese Geschäftsentscheidung nicht rückgängig machen.“

Das gesamte Interview mit Reddit-CEO Steve Huffman lässt sich in voller Länge bei The Verge nachlesen.