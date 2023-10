Narwhal 2: Drittanbieter-App für Reddit kündigt Abo für 3,99 USD/Monat an

In den vergangenen Monaten sorgte die Ankündigung Reddits, für die Nutzung der eigenen API Gebühren zu erheben, für großen Unmut in der Foren-Community der Plattform. Aufgrund der übermäßig hoch bemessenen Preise sahen sich viele Entwicklerteams von Drittanbieter-Clients gezwungen, ihre Anwendungen aufzugeben – darunter auch Christian Selig und seine sehr beliebte Reddit-App Apollo for Reddit.

Auch die App Narwhal gehörte zu diesen Drittanbieter-Clients für Reddit, die von den Gebührenanforderungen von Seiten Reddits betroffen waren. Einige Drittanbieter haben sich offenbar nun damit arrangiert und versuchen, neue Finanzierungs-Modelle für ihr Angebot zu finden. Erst kürzlich reagierte Relay, ein Android-Client für Reddit, mit verbrauchsabhängigen Abopreisen zwischen 1 USD und 5 USD pro Monat auf die neue Situation.

Diesem Beispiel folgt auch das Team von Narwhal, das zunächst die überarbeitete Version „Narwhal 2“ als Betaversion über Apples TestFlight anbot. Mittlerweile ist Narwhal 2 offiziell auch im deutschen App Store erhältlich (App Store-Link), wo die App sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Für die Installation wird neben 26 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer benötigt, eine deutsche Lokalisierung gibt es bislang noch nicht.

Vorerst nur Monatsabo, aber kein Einmalkauf verfügbar

Am Montag gab der Entwickler von Narwhal 2 nun eine monatliche Gebühr für die App bekannt: 3,99 US-Dollar. Bei Reddit als det0ur unterwegs, ging der Entwickler in einem Beitrag näher auf die Gebühr ein. „Reddit erhebt nun eine beträchtliche Gebühr für die Nutzung der API, um Narwhal zu betreiben“, so det0ur. „Diese Gebühr wird zehntausende, wenn nicht hunderttausende pro Monat betragen, je nachdem, wie viele Leute ein Abonnement abschließen. Das einzige Ziel dieses Abonnements ist es, die Kosten für die Nutzung der API zu decken.“ Die monatliche Gebühr soll in ein oder zwei Wochen in Kraft treten. Zuvor hatte man man sich schon in der Narwhal 2-App in einer Umfrage umgehört, wie viel die Nutzer und Nutzerinnen bereit wären, für das Abo zu zahlen.

Zumindest im Moment gibt es außerhalb des geplanten Monatsabos keine weiteren Zahlungsoptionen. Narwhal 2-User können keine lebenslange Freischaltung kaufen, da „die API monatliche Kosten für Narwhal verursacht“, so der Entwickler. Obwohl er eine jährliche Zahlungsmöglichkeit in Betracht zieht, „sind wir im Moment etwas besorgt, dass Reddit den Preis für die API erhöhen könnte. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden wir es bei einem monatlichen Abonnement belassen.“ Weitere Infos zu Narwhal 2 gibt es auch auf der offiziellen Website des Reddit-Clients. Wie die Preise für den deutschen App Store ausfallen, bleibt abzuwarten: Es ist denkbar, dass das Narwhal 2-Abo dann monatlich 4,99 Euro kosten wird.