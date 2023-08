Narwhal 2: Beliebter Reddit-Client startet neu mit Abo-Finanzierung

Vor einigen Wochen sorgte die Ankündigung Reddits, für die Nutzung der eigenen API Gebühren zu erheben, für großen Unmut in der Foren-Community der Plattform. Aufgrund der übermäßig hoch bemessenen Preise sahen sich viele Entwicklerteams von Drittanbieter-Clients gezwungen, ihre Anwendungen aufzugeben – darunter auch Christian Selig und seine sehr beliebte Reddit-App Apollo for Reddit.

Auch Narwhal (App Store-Link) gehört zu diesen Drittanbieter-Clients für Reddit, die von den Gebührenanforderungen von Seiten Reddits betroffen waren. Einige Drittanbieter haben sich offenbar nun damit arrangiert und versuchen, neue Finanzierungs-Modelle für ihr Angebot zu finden. Erst kürzlich reagierte Relay, ein Android-Client für Reddit, mit verbrauchsabhängigen Abopreisen zwischen 1 USD und 5 USD pro Monat auf die neue Situation.

Diesem Beispiel folgt nun offenbar auch das Team von Narwhal, das eine überarbeitete Version namens Narwhal 2 als Betaversion per TestFlight für iOS auf der eigens dafür eingerichteten Website (https://narwhal.app/) anbietet. Nach Anmeldung per E-Mail hat man diese zu bestätigen und bekommt dann nach ein paar Stunden einen Link zur TestFlight-Betaversion von Narwhal 2.

Neue Benutzeroberfläche und Personalisierungsoptionen in Narwhal 2

In Narwhal 2 soll in Zukunft angezeigt werden, wie viel Traffic die Nutzer und Nutzerinnen erzeugen. Gegenwärtig beläuft sich dieser Traffic auf rund 250 Requests pro Tag, was laut Entwicklerteam auf einen monatlichen Abopreis von 3 USD hinauslaufen würde.

Mit Narwhal 2 wurden auch zugleich einige Verbesserungen vorgenommen. So gibt es in der überarbeiteten Version eine ganz neue Benutzeroberfläche, die sich in der seit gestern erhältlichen Beta schon ausprobieren lässt. Weiterhin hat man an der Mediendarstellung gearbeitet und bietet nun einen modernen Videoplayer sowie eine bessere Performance beim Laden von Videos, Galerien und GIFs, und auch einige Möglichkeiten der Personalisierung mit App-Icons, Schriftarten und Designthemen.

Wie es in Zukunft mit Narwhal 2 weitergehen soll, beschreibt das Entwicklerteam in einer Roadmap. Hier kann sich die Community auch selbst einbringen und für bevorzugte Features abstimmen. Wann genau die finale Version im App Store landen und was sie dann kosten wird, ist bisher noch unklar.