Rode Wireless Pro: Neues drahtloses Mikrofon-System für Kreative vorgestellt

Das Wireless GO-Mikrofonsystem von Rode hat ziemlich sicher die Arbeitsweise vieler YouTuber verändert. Zwar nicht das erste drahtlose Mikrofonsystem am Markt, machte es der Fokus auf Kreative allerdings unglaublich beliebt. Dieser Erfolg inspirierte eine Reihe von Konkurrenzprodukten, darunter von DJI. Nun meldet sich Rode mit dem Wireless Pro zurück, einem neuen Flaggschiff-Modell unter den drahtlosen Mikrofonsystemen für Kreative.

Das Hauptmerkmal des Rode Wireless Pro ist eine integrierte 32-Bit-Float-Aufnahme. Dank dieses Features muss man sich keine Gedanken mehr über die Einstellung der Mikrofonverstärkung machen, da es fast unmöglich ist, die Onboard-Aufnahme zu beschneiden oder zu verzerren, weil sie zu laut ist. Auf diese Weise erhält man immer eine brauchbare Aufnahme. Für alle, die schon einmal eine Produktion aufgrund von schlechtem Ton ruiniert haben, dürfte dieses Feature eine große Erleichterung darstellen.

Erweiterte Timecode-Funktion über Rode Central-App

Der Wireless Pro könnte dazu beitragen, 32-Bit-Float in den Mainstream zu bringen. Es gibt bereits spezielle Audiorecorder, die diese Funktion anbieten. Rode hat diese Funktion bereits in sein Hybrid-Studiomikrofon NT1 integriert, aber da man viele verschiedene Mikrofone an die Wireless Pro-Sender anschließen kann, öffnet dies die Tür für die Aufnahme einer Vielzahl von Audioinhalten in 32-Bit-Float – solange man sie in eine 3,5-mm-Buchse einspeisen kann. Darüber hinaus verfügt das Wireless Pro auch über eine erweiterte Timecode-Funktion, so dass kein externes Gerät benötigt wird. Die Einrichtung erfolgt über Rode Central, die Begleit-App für das Mikrofon.

Das Wireless Pro leiht sich ein paar Funktionen von Alternativen oder Zubehör, indem es standardmäßig eine Ladecase enthält. Nach Angaben des Unternehmens soll das Case für zwei vollständige Aufladungen des gesamten Systems reichen und gehört zum Lieferumfang des neuen Modells. Die angegebene Akkulaufzeit für Sender und Empfänger beträgt etwa sieben Stunden, was bedeutet, dass das Wireless Pro für mindestens 20 Stunden Gesamtaufzeichnung reichen sollte. Neben dem analogen 3,5mm- gibt es auch einen digitalen USB-C-Output, so dass das Wireless Pro mit vielen Kameras und anderen Audiogeräten, unter iOS und Android, und mit Mac- und Windows-Rechnern kompatibel ist.

Verbesserte Reichweite von bis zu 260 Meter

Ein weiteres wichtiges Upgrade ist die verbesserte Reichweite. Das Rode Wireless GO II beispielsweise verfügt über eine ungefähre Reichweite von 200 Metern (656 Fuß). Die neuen Pro-Modelle erhöhen die Reichweite auf 260 Meter (850 Fuß) – zufälligerweise etwas mehr als die von DJI angegebenen 250 Meter (820 Fuß). Zudem gibt es auch ein paar kleinere, aber willkommene Aktualisierungen der Lebensqualität, wie etwa die Verriegelung der 3,5-mm-Buchsen, damit das Lavalier-Mikrofon nicht herausgerissen wird. Darüber hinaus verfügt das Rode Wireless Pro über eine Plugin-Energieerkennung: Das System erkennt, wann die Kamera, an die es angeschlossen ist, aktiv ist, und nutzt diese Information, um den Stromverbrauch zu optimieren.

Das Rode Wireless Pro wird laut Angaben von Engadget 399 Dollar kosten. Das Unternehmen hat sich entschlossen, zwei Lavalier II-Mikrofone als Teil des Pakets beizulegen. Das Lavalier II kostet sonst im Einzelkauf 99 US-Dollar, so dass das Gesamtpaket ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten sollte. Weitere Infos zum Rode Wireless Pro gibt es auf der Produktseite des Herstellers, dort kann man sich auch für einen E-Mail-Verteiler anmelden, um beim Release benachrichtigt zu werden.