Shure: Neue mobile Komponenten des SLX-D-Drahtlossystems vorgestellt

Shure hat das hauseigene digitale SLX-D-Drahtlossystem um neue SLX-D Komponenten, darunter den mobilen digitalen SLXD5 Empfänger und den digitalen SLXD3 Aufstecksender, erweitert. Die mobilen Komponenten des SLX-D Systems liefern die Skalierbarkeit, Leistungsfähigkeit, digitale Audioqualität, HF-Performance und das komfortable Power Management von SLX-D in neuen, robusten Bauformen, die speziell für Anwendungen in den Bereichen Film, elektronische Berichterstattung, Broadcast und Videoproduktion entwickelt wurden.

Der digitale SLXD5-Empfänger ist ein SLX-D-Empfänger in einem mobilen und kompakteren Format. Er kann auf dem Blitzschuh einer Kamera montiert oder in der Sound Bag mitgeführt werden, so dass die Features von SLX-D an jedem Ort nutzbar sind. IR-Sync ermöglicht die einfache Kopplung von Empfängern und Sendern zur sofortigen Konfiguration eines Kanals. Der SLXD5 unterstützt den Multi-Mic Modus zum einfachen Management und Monitoring mehrerer Audioquellen von einem einzigen Empfänger.

Der digitale SLXD3-Aufstecksender verwandelt jedes XLR-Mikrofon in einen Sender für das SLX-D-Drahtlossystem, sowohl dynamische als auch Kondensatormikrofone. Der SLXD3 liefert Phantomspeisung und ist ideal zur drahtlosen Übertragung der Signale von Shotgun-Mikrofonen an Mikrofonarmen. In Kombination mit dem SM63L oder SM58 (separat erhältlich) ist der SLXD3 ein geeignetes Interview-Mikrofon.

24-Bit-Audioübertragung und bis zu 100 Meter Reichweite

Unabhängig vom Publikum, Ort und Produktionsumfeld sollten bei der Audioqualität keine Kompromisse eingegangen werden: Mit den mobilen SLX-D Komponenten müssen User zudem keine Gain-Einstellungen am Sender vornehmen. Das spart Zeit und macht den Weg frei für eine kristallklare Klangqualität. Dank digitaler 24-Bit-Audioübertragung und einem Dynamikbereich von mehr als 118 dB liefern die mobilen Systeme die Audioqualität der drahtlosen SLX-D Plattform für mobile Produktionen.

Da Produktionsbedingungen mitunter unberechenbar sind, bieten die mobilen SLX-D Komponenten Sicherheit durch zuverlässige HF-Übertragung im UHF-Band – 32 Kanäle pro 44-MHz-Band und bis zu 100 m Reichweite – sowie herausragende Spektrumseffizienz für eine einwandfreie drahtlose Audioübertragung zu jeder Zeit und an jedem Ort. Die mobilen SLX-D-Komponenten sind darüber hinaus in kurzer Zeit einsatzbereit: Der mobile SLXD5-Empfänger scannt automatisch die beste verfügbare Frequenz und lässt sich in Sekundenschnelle über IR-Sync mit dem Sender koppeln.

Die mobilen SLX-D-Geräte sind darüber hinaus mit dem gesamten SLX-D-Ökosystem aus Shure-Akkus und -Ladezubehör kompatibel, einschließlich des SB903 Lithium-Ionen-Akkus und der dazugehörigen Ladestationen. Sowohl der SLXD5 als auch der SLXD3 können über USB-C mit Strom versorgt und aufgeladen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der mobile digitale SLXD5-Empfänger ist ab sofort auf der Website von Shure und bei ausgewählten Händlern für 370 Euro zzgl. MwSt. erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind der WA311 Cold Shoe Adapter, eine Transportbox mit Reißverschluss, ein 3,5-mm-XLR- und 3,5-mm-Klinkenkabel und zwei AA-Batterien. Der Shure SB903 Lithium-Ionen-Akku, die wasserbeständige WA301 Silikonhülle und der SBC-DC-903 Netzteiladapter sind separat erhältlich.

Der digitale SLXD3-Aufstecksender ist ebenfalls ab sofort auf der Shure-Website und bei ausgewählten Händlern für 330 Euro zzgl. MwSt. erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind die Leder-Schutzhülle mit Gürtelclip und zwei AA-Batterien. Der Shure SB903 Lithium-Ionen-Akku ist separat erhältlich. Alle Infos zum SLX-D-Drahtlossystem von Shure finden sich auf der Produktseite des Herstellers.