DJI Mic 2: Neues kabelloses Mikrofon für professionelle Aufnahmen

Der bekannte Hersteller von zivilen Drohnen und Kameratechnologie, DJI, hat am gestrigen Mittwoch die Markteinführung des neuen DJI Mic 2 (Amazon-Link) bekanntgegeben. Das DJI Mic 2 soll Kreativen „ein außergewöhnliches Erlebnis“ bieten, „das sich durch hochwertige Aufnahmefunktionen, benutzerfreundliches Design und bemerkenswerte Stabilität auszeichnet.“ So berichtet DJI in einer Ankündigung zum neuen Mikrofon.

Professionelle Audioaufnahmelösung im Taschenformat

Das Herzstück des DJI Mic 2 ist das Versprechen, die Brillanz unterschiedlichster Klänge einzufangen. Es ist mit omnidirektionalen Aufnahmefunktionen ausgestattet, die sorgfältig für die Klarheit von Stimmen optimiert wurden, um sicherzustellen, dass die Audioinhalte der User in verschiedenen Szenarien zur Geltung kommen. Das DJI Mic 2 verfügt zudem über eine intelligente Noise-Cancelling-Technologie – ein Game-Changer für Kreative in belebten Stadtgebieten oder überfüllten Räumen. Diese innovative Funktion reduziert effektiv Umgebungsgeräusche und sorgt für eine klare Sprachwiedergabe und unterbrechungsfreie Audioaufnahmen. Für klare Tonaufnahmen in windigen Umgebungen oder Szenen mit schnellen Bewegungen ist das DJI Mic 2 zudem mit einem geräuschreduzierenden Windschutz ausgestattet.

Als zusätzlichen Schutz für die Aufnahmen bietet das DJI Mic 2 die Möglichkeit zur Backup-Aufzeichnung. Sie ermöglicht es, neben der primären Audiospur eine zweite Spur mit einem Pegel von -6 dB aufzunehmen, um unerwartete Pegelspitzen zu vermeiden. Selbst in komplexen, akustisch schwierigen Umgebungen wie einem Rockkonzert soll das DJI Mic 2 ausgewogene Ergebnisse liefern.

Hochwertiges Metallgehäuse und neuer Verschlussriegel

Bei der Entwicklung des DJI Mic 2 wurde nicht nur an den technischen Fortschritt gedacht, sondern auch an die Benutzer: Seine schlanke Erscheinung wird durch ein hochwertiges Metallgehäuse unterstrichen. Neben der minimalistischen Optik verfügt es über einen neuartigen Verschlussriegel, der versehentliches Herunterfallen verhindern und so für Sicherheit bei der Verwendung sorgen soll. Um dem Stil und den Vorlieben verschiedener User gerecht zu werden, ist das DJI Mic 2 in zwei Senderfarben erhältlich: Schattenschwarz und Perlweiß.

Das Mic 2-System ist jederzeit und überall einsatzbereit: User müssen nur die Ladeabdeckung öffnen, und das DJI Mic 2 erwacht zum Leben und koppelt während des Ladevorgangs automatisch Empfänger und Sender. Darüber hinaus lässt sich das DJI Mic 2 über Bluetooth nahtlos mit DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Pocket 3 und Smartphones verbinden. Über USB-C, Lightning-Adapter und einen 3,5-mm-Analogausgang ist es problemlos mit verschiedenen Aufnahmegeräten kompatibel.

Mit der Touchscreen-Bedienung des DJI Mic 2 liegt die Kontrolle in den Händen der User. Ein 1,1-Zoll-OLED-Touchscreen in Verbindung mit einem Präzisionswählrad bietet schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Lautstärke, Verstärkung, Helligkeit und vieles mehr können mühelos eingestellt werden, um ein optimales Audio-Setup zu erzielen. Die Sender lassen sich für unauffälliges Tragen schnell magnetisch befestigen und verfügen über ein Clip-Design, um das Anbringen an der Kleidung zu erleichtern. Das DJI Mic 2 verfügt sogar über eine Zweikanal-Aufnahmefunktion, mit der Audio aus zwei Quellen gleichzeitig aufgenommen werden kann. So wird die Aufnahme mit mehreren Quellen vereinfacht und die Effizienz bei der Postproduktion erhöht.

Audio-Übertragungsreichweite von bis zu 250 Metern

Darüber hinaus ist das DJI Mic 2 mit 8 GB internem Speicher pro Sender ausgestattet für bis zu 14 Stunden unkomprimierte Audioaufnahmen mit 48 kHz und 24 Bit, zudem zeichnet es sich durch seine interne 32-Bit-Float-Aufnahmefunktion aus. Diese Funktion liefert nicht nur qualitativ hochwertige Aufnahmen, sondern passt sich auch nahtlos an komplexe Klangumgebungen an und fängt Nuancen von Geräuschen ein, von leisem Flüstern bis hin zu dröhnenden Dezibel-Pegeln.

Bei Reichweite und Akkulaufzeit glänzt das DJI Mic 2: Es bietet eine maximale Audioübertragungsreichweite von bis zu 250 Metern in offenen, störungsfreien Umgebungen. Diese Reichweite eignet sich für gängige Szenarien wie Livestreaming, Studio- und Außenaufnahmen. Darüber hinaus verfügt jeder Sender und Empfänger über eine Betriebszeit von 6 Stunden, die mit der Ladeschale auf 18 Stunden verlängert werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue DJI Mic 2 ist ab sofort auf der Website von DJI und bei autorisierten Handelspartnern erhältlich. Die Mikrofon-Neuerscheinung ist in verschiedenen Varianten, beispielsweise mit zwei Sendern, einem Empfänger und Ladeschale für 349 Euro, erhältlich. Die Sender können auch separat für 99 Euro in zwei Farben, die Mic 2-Ladeschale für 69 Euro erworben werden.