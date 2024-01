Horizontal Scrollen am Mac: So geht es mit jeder Maus

Wenn es um Eingabegeräte geht, ist Logitech meine erste Wahl. Und wenn ihr uns bei Instagram folgt, wisst ihr, dass ich derzeit die ergonimsche K860 Tastatur und die ergonomische Maus MX Vertical ausprobiere. Im Vergleich zur MX Master 3S gibt es hier nur ein Scrollrad, ein zusätzliches Rad für horizontales Scrollen ist nicht mit dabei.

Horizontales Scrollen verwende ich deutlich weniger als vertikales Scrollen. Beim Schneiden eines Videos in Final Cut Pro ist das horizontale Scrollen aber immens hilfreich, da man so einfach und schnell durch die Timeline fahren kann. Auch in großen Excel-Tabellen kann man so schnell die Ansichten wechseln. Je nach Maus und Modell gibt es eine passende Software, in der man Einstellungen vornehmen kann. In meinem Fall bin ich aber begrenzt und kann das Scrollrad nur für vertikales Scrollen nutzen.

Die Logitech MX Lift bietet per Logitech Option+ zum Beispiel die Möglichkeit horizontales Scrollen zu aktivieren. Dazu hält man einfach die Vor- oder Zurücktaste gedruckt und scrollt. Mit der MX Vertical ist das nicht möglich.

Horizontal Scrollen am Mac: So gehts

Doch es gibt eine super einfache Lösung. Hält man die Shift-Taste auf der Tastatur gedrückt und scrollt, bewegt sich das Bild nicht vertikal sondern horizontal. Mir war dieser Kniff vorher nicht bekannt, desto froher bin ich, dass ich auch mit der MX Vertical einen horizontalen Bildlauf habe. Sollte eure Maus also kein horizontales Scrollen unterstützten, drückt einfach Shift während ihr das Scrollrad dreht.

Scrollen mit der Magic Mouse

Die Apple Magic Mouse ist alles andere als ergonomische, bietet dafür aber eine sehr komfortable Steuerung. Mit Touch-Gesten auf der Maus könnt ihr zahlreiche Funkionen ausführen, unter anderem Mission Control öffnen, zwischen Vollbild-Apps wechseln oder intelligent Zoomen. Alle Gesten könnt ihr hier nachlesen.