Gears Forever: Kultspiel aus 2011 bekommt einen Nachfolger

Circa 13 Jahre ist es her, dass das Ballroll-Spiel „Gears“ zum App-Store-Hit wurde. Mit Gears Forever (App-Store-Link) wurde nun der Nachfolger des beliebten Geschicklichkeitsspiels veröffentlicht, das tatsächlich für jede Menge Spielspaß sorgt, aber gleichzeitig mit diversen In-App-Käufen aufwartet.

In Gears Forever müsst ihr einen kleinen Ball mit Wischbewegungen eurer Finger durch drei fantasievolle Welten und diverse Level navigieren. Euer Gegner ist dabei die Zeit – und ein paar kleine Monster, die es zu umschiffen gilt. Ihr müsst also schnell sein, geschickt an den Abgründen vorbei steuern und so viele Zahnräder wie möglich einsammeln. Im Spielverlauf könnt ihr weitere Bälle und eben weitere Level freischalten.

Die Steampunk-Grafik und das Leveldesign von Gears Forever gefallen mir gut. Tatsächlich brauchte ich diverse Versuche, um das erste Level auch nur annähernd zu schaffen. Die Steuerung verlangt also etwas Übung, was dem Spiel einen angenehmen Schwierigkeitsgrad verleiht. Soundtrack und Sounddesign passen gut zur Spielwelt und drängen sich nicht in den Vordergrund. Wer gerne Geschicklichkeitsspiele auf dem iPhone spielt, dürfte Gears Forever sicher unterhaltsam finden.

Kostenlos ladbar, aber mit Pay-to-Win

Gears Forever könnt ihr kostenlos im App Store laden. Wollt ihr das Spiel werbefrei spielen – und das würde ich euch empfehlen, denn die vielen Werbeeinblendungen haben zumindest mich beim Spielen doch gestört – dann kostet euch das einmalig 2,99 Euro. Für 0,99 Euro bekommt ihr zum Beispiel 5 weitere Leben oder 500 Zahnräder. Für 5,99 Euro könnt ihr alle Level freischalten und für 7,99 Euro alle Bälle. Hier kommt meine Kritik ins Spiel, denn Games, bei denen das Fortkommen auch auf Pay-to-Win beruht, gefallen mir meistens weniger gut. Ich zahle lieber einmalig eine Summe für ein Spiel, wenn es mir zum Beispiel nach ein paar kostenlosen Probeleveln zugesagt hat, und kann es dann auch ohne weitere Kosten spielen.

Insgesamt ist Gears Forever aber ein unterhaltsames kleines Spiel, dass zumindest die 2,99 Euro wert ist, die das Abschalten der Werbung kostet. Gears Forever ist in englischer Sprachversion für iPads und iPhones verfügbar, auf denen mindestens iOS 11 bzw. iPadOS 11 laufen. Auf dem Mac könnt ihr Gears Forever spielen, wenn ihr macOS 11 oder neuer installiert habt.