AirPods Pro: Nur USB-C-Modell unterstützt Lossless Audio dank 5GHz-Bluetooth

In einem Video-Interview mit Brian Tong erklärte Ron Huang, Apples VP of Sensing and Connectivity, warum nur die aktualisierte zweite Generation der AirPods Pro mit einem USB-C-Ladegehäuse verlustfreies Audio unterstützt und dieses auch mit Apples kommendem Vision Pro-Headset wiedergeben kann.

Die AirPods Pro der zweiten Generation mit USB-C-Ladecase verfügen über eine neue Version des H2-Kopfhörerchips in jedem Ohrhörer, der das schnellere 5-GHz-Wireless-Band unterstützt. Letzteres ist für einen verlustfreien Klang erforderlich. Durch die schnellere Funkverbindung können mehr Daten übertragen werden, was wiederum eine bessere Audioqualität bedeutet.

Der Apple H2-Chip in der vorherigen zweiten Generation der AirPods Pro und der H1-Chip im Originalmodell sind auf das langsamere 2,4GHz-Band beschränkt. Mit anderen Worten: Man benötigt sowohl den neueren H2-Chip als auch das schnellere 5GHz-Wireless-Networking, um mit den USB-C AirPods Pro in Verbindung mit dem Vision Pro-Headset verlustfreien Klang zu genießen.

Apple Vision Pro: Verlustfreies und extrem latenzarmes Audio benötigt

Apples Ron Huang und sein Kollege Eric Treski, Director of Product Marketing, erklärten die Situation im bei YouTube veröffentlichten Video-Interview mit Brian Tong.

„Um verlustfreies und extrem latenzarmes Audio in Vision Pro einzubringen, müssen viele Dinge funktionieren. Eine kürzere verlustfreie Latenz bedeutet eine größere Bandbreite. Man braucht also eine viel hochwertigere drahtlose Leitung, um zwischen den beiden zu kommunizieren. Und mit den neuen AirPods Pro sind wir in der Lage, sie mit 5 Gigahertz zu betreiben. […] Wenn Sie sich zurückerinnern, läuft Bluetooth normalerweise mit 2,4 Gigahertz, was ein ziemlich unordentlicher und lauter Luftraum ist. Apple Vision Pro und AirPods Pro können nun mit 5 Gigahertz kommunizieren. Zusätzlich zu H2, das es uns ermöglicht, ein neues Audioprotokoll zu erstellen, ist es auch der sauberere Luftraum, der uns das ermöglicht, und die USB-C AirPods sind jetzt 5GHz-fähig.“

Das Thema wird etwa ab Minute 26:00 des Video-Interviews angesprochen. Die AirPods Pro der zweiten Generation sind seit Freitag der letzten Woche im Handel erhältlich und können bei Apple zum Preis von 279 Euro inklusive des USB-C-Ladecases erworben werden. Das gesamte Video-Interview mit Brian Tong bei YouTube haben wir euch abschließend noch eingebunden.