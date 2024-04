Lisen 3-in-1 Ladestation: Kompakt, günstig und für unterwegs

Während der neue Ladestandard Qi2 auf dem Vormarsch ist, gibt es eine herkömmliche Qi-Ladestation heute von der Marke Lisen deutlich günstiger. Ihr könnt euer iPhone zwar nur mit 7,5 Watt aufladen, doch dafür bezahlt ihr für die 3-in-1 Station mit dem Gutschein auf der Produktseite nur 35,69 Euro (Amazon-Link) statt vormals 70 Euro. Die blaue Variante kostet nur 29,99 Euro (Amazon-Link). Zum Vergleich: Die neue Anker 3-in-1 Ladestation mit Qi2 kostet 100 Euro.

Klar ist aber auch, dass die Station von Lisen nicht ganz so qualitativ hochwertig ist, dafür ist sie aber besonders kompakt und bestens für unterwegs geeignet. Das Ladepad ist 7 x 7 Zentimeter groß und kann ein iPhone mit MagSafe halten und laden. Das iPhone könnt ihr flach auf das Ladegerät legen, praktischer ist es aber, wenn ihr die Station aufklappt und euer iPhone im Hoch- oder Querformat stehend ladet. Das Ladepad selbst kann man in der Höhe verstellen, damit auch das große iPhone Pro Max passt.

Zudem gibt es mehr Möglichkeiten, da ihr eure AirPods hinter dem iPhone ebenfalls aufladen könnt. Besonders praktisch: Das Apple Watch-Ladegerät ist in der Basis versteckt und man kann es bei Bedarf herausziehen. Via USB-C könnt ihr die zusätzliche Ladebasis für die Apple Watch seitlich an der Ladestation anbringen. Das Ladegerät für die Watch ist nicht fix an der Station, sondern wird immer nur bei Bedarf angesteckt. So erreicht man einen kompakten Formfaktor. Schnellladen gibt es hier allerdings nicht.

Lisen Ladestation kann auch die Apple Watch und AirPods aufladen

Mit dem 150 Zentimeter langen USB-C Kabel könnt ihr die Lisen Station mit einem eigenen Netzteil mit mindestens 18 Watt betreiben. Selbst ausprobiert haben wir die Ladestation noch nicht, allerdings sind die Daten und auch die Bewertungen gut. Wenn ihr eine gute, günstige und kompakte Ladestation für iPhone, AirPods und Apple Watch sucht, aktiviert den Gutschein und zahlt nur 35,69 Euro. In Blau bezahlt ihr sogar nur 29,99 Euro.

