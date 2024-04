Eufy X10 Pro Omni: Ankers neuer Roboter ab sofort verfügbar

Bereits im Februar konnten wir den Eufy X10 Pro Omni für euch testen. Damals lief noch eine Aktion für eine besonders günstige Vorbestellung, für nur 1 Euro gab es einen 200 Euro Gutschein. Solltet ihr an dieser Aktion teilgenommen haben, könnt ihr den Gutschein ab sofort auf Amazon einlösen und den Preis des Roboters so von 799 Euro (Amazon-Link) auf nur noch 599 Euro senken.

599 Euro sind für einen Saug- und Wischroboter mit dieser Ausstattung und vor allem einer absolut gelungenen Navigation ein richtig guter Preis. Der reguläre Preis von 799 Euro ist immer noch solide, hier würde ich aber ehrlicherweise lieber auf die nächste Aktion warten. Den vergleichbar guten Dreame L10s gibt es derzeit schon für 699 Euro, was aktuell der attraktivere Deal ist.

Das erwartet euch beim Eufy X10 Pro Omni

Gemessen an der Preisklasse ist der Eufy X10 Pro Omni mit allen wichtigen Features ausgestattet. Am wichtigsten sind ohne Zweifel der LiDAR-Sensor zur perfekten Navigation durch eure Zimmer und die integrierte Kamera zur Hinderniserkennung. Das hat in unserem Test hervorragend funktioniert.

Ein interessantes Design gibt es bei der Basisstation. Die Tanks für schmutziges und sauberes Wasser werden nicht in das Gehäuse gesteckt, sondern sind quasi das Gehäuse. Das spart natürlich ordentlich Platz und sorgt insgesamt für eine vergleichsweise kompakte Station. Allerdings fassen die Tanks auch nur jeweils 3 Liter Wasser, wobei das bei uns für rund sechs bis sieben Reinigungsdurchläufe bei einer Bodenfläche von rund 35 Quadratmetern gereicht hat.

Natürlich gibt es auch rund um das Wischen und Saugen etliche Optionen. Ihr könnt beides gleichzeitig oder getrennt voneinander machen. Auf Teppichen können die Wischpads um 12 Millimeter angehoben und die Saugleistung auf 8.000 Pa erhöht werden. Der interne Staubbehälter wird am Ende der Reinigung abgesaugt und die Wischpads nach der Reinigung in der Basisstation mit 45 Grad warmer Luft getrocknet.

Mit dem Gutschein aus der Februar-Aktion macht ihr definitiv nichts verkehrt. Und falls ihr einen Roboter im Preissegment von 600 bis 700 Euro sucht, kommt die nächste Preisaktion ganz bestimmt.

