iPhone 15: U2-Chip erlaubt Präzisionssuche bis zu 60 Meter

Alle neuen iPhone 15-Modelle haben den neuen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation erhalten. Der neue U2-Chip ermöglicht es, dass sich zwei iPhone Geräte mit diesem Chip sich über die 3-fache Entfernung wie bisher miteinander verbinden können. In der Wo ist?-App kann man so über die „Freunde suchen“-Funktion seinen Standort teilen und sich gegenseitig finden, selbst in großen Menschenmengen.

Mit dem U1-Chip im iPhone 14 oder AirTags betrug die Reichweite circa 10 bis 15 Meter. Durch den neuen U2-Chip wurde diese auf bis zu 60 Meter erweitert, allerdings müssen beide Geräte mit dem U2-Chip ausgestattet sein – und das ist bisher nur bei den neuen iPhone 15-Modellen der Fall.

Wie genau das in der Praxis funktioniert, hat der YouTuber Teknófilo im folgenden Video demonstriert. Im Freien sind die angegebenen 60 Meter erreicht worden, in Räumen mit Türen und Wänden wird die Reichweite vermutlich geringer sein.

Die Präzisionssuche, auch Precision Finding genannt, zeigt auf dem iPhone-Display einen großen Pfeil an und navigiert euch in die entsprechende Richtung. Der Abstand zum befreundeten iPhone wird dabei in Meter angezeigt. Die Präzisionssuche ist weiterhin nur mit dem Ultrabreitband-Chip möglich, daher ist dieses Features bei Drittanbieter-Zubehör mit AirTag-Technik nicht verfügbar.

Künftige AirTags mit U2-Chip

Das Video zeigt also, dass Apples Behauptungen stimmen. Mit dem U2-Chip hat sich die Reichweite verdreifacht. Um die erweiterte Präzisionssuche auch mit den AirTags zu ermöglichen, muss Apple eine zweite Generation mit U2-Chip vorstellen. Wann Apple die neue Generation verfügbar machen wird, ist unklar.