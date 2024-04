Torras stellt neue iPhone-Hülle und Powerbank mit 360-Grad-Ringständer vor

Torras ist bekannt für funktionale iPhone-Hüllen und stellt nun zwei neue Produkte vor: Das Torras Ostand Spin Case für das iPhone 14 und iPhone 15 sowie die dünne Torras Ostand Powerbank mit MagSafe. Eines haben beide Produkte gemeinsam, da sie beide über einen neuen 360-Grad-Ringständer verfügen, mit dem sich das iPhone in allen erdenklichen Positionen aufstellen lässt.

Torras Ostand Spin Case für das iPhone 14 und iPhone 15

Das neue Torras Ostand Spin Case ist eine robuste 4-in-1 Hülle und ist gleichzeitig mit MagSafe und entsprechendem Zubehör kompatibel. Auf der Rückseite lässt sich der Ring ausklappen und um 360 Grad drehen, um so das iPhone hoch oder quer aufzustellen. Mit dem praktischen Ring liegt das iPhone sicher in der Hand, was vor allem bei den Pro Max-Modellen eine gute Hilfe ist.

Laut Torras bietet die Hülle einen „echten 3-fachen Militär-Schutz“, da die Hülle einen sturzsicheren und elastischen Rahmen, verstärkte Ecken sowie einen erhöhten Kamera- und Bildschirmschutz aufweist. Die mattierte Rückseite lässt weiterhin einen schimmernden Blick auf die iPhone-Farbe zu, zudem ist der Silikonrahmen für einen eleganten Look mit 3D-Nappatextur ausgestattet.

Das Torras Ostand Spin Case ist für alle iPhone 14- und iPhone 15-Modelle erhältlich und kostet 45,99 Euro. Das Case für das Plus-Modell lässt allerdings noch auf sich warten.

Torras Ostand Powerbank mit 5.000 mAh und MagSafe

Mit einer Kapazität von 5.000 mAh kann man sein iPhone mit Notstrom versorgen und maximal einmal komplett aufladen. Da die Powerbank Magsafe unterstützt, haftet der Akku magnetisch am iPhone und trägt kaum auf, da er mit 11,6 Millimeter besonders dünn ist. Auch hier kommt der neue 360-Grad-Ringständer zum Einsatz, mit dem ihr das iPhone in allen Ausrichtungen aufstellen könnt. Mit nur einem USB-C Kabel kann man das iPhone 15 und auch die Powerbank aufladen.

In Anbetracht der kompakten Maße lässt sich die Powerbank in jeder Tasche verstauen und bietet mit dem Ring auch einen optimierten Halt in der Hand. Lediglich der Preis bereitet mir Bauschmerzen, da dieser mit 69,99 Euro ziemlich hoch angesetzt ist. Preisaktionen sind aber eher öfters als selten und dann sollte auch der Preis stimmen.