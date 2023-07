Reddit: Erste Tests für „offizielle“ Profile & Screen Reader-Kompatibilität

In den letzten Wochen war die Plattform Reddit (App Store-Link) aufgrund ihres Umgangs mit Drittanbieter-Apps und dem Zugang zur eigenen API in heftige Kritik geraten. Nach einem mehrtägigen „Blackout“, an dem sich zahlreiche Subreddit-Foren beteiligten, sowie einer großen Abwanderung von Usern zu Alternativen im Fediverse wie kbin oder Lemmy, ist es mittlerweile still geworden um das Netzwerk.

Nun meldet sich das Reddit-Team mit den neuesten Updates und Entwicklungsfortschritten in einem eigenen Beitrag bei r/reddit zu Wort. Laut eigenen Angaben beginnt man mit der Erprobung einer neuen Kennzeichnung „Offiziell“, die es einfacher machen soll, die Echtheit eines Accounts zu erkennen. Das neue Label wird auf der gesamten Website erscheinen, was bedeutet, dass Moderatorenteams der einzelnen Subreddits bestimmte Konten nicht mehr überprüfen müssen. Reddit erklärt dazu:

„Ab heute beginnen wir mit einem frühen Test, bei dem bestimmte Profile mit einem visuellen Indikator versehen werden, um die Authentizität nachzuweisen, Nachahmungen zu reduzieren und die Transparenz auf der Plattform zu erhöhen. Dies ist derzeit nur für eine *sehr* kleine (zweistellige) Anzahl von Profilen verfügbar, die zu Organisationen gehören, mit denen wir bereits Beziehungen unterhalten und die daran interessiert sind, mit Redditoren und Communities auf unserer Plattform in Kontakt zu treten. Bei diesen Profilen wird ein offizielles Label neben ihrem Benutzernamen erscheinen, wo auch immer er auf Reddit auftaucht, ähnlich wie Flair in einem Subreddit erscheint.“

Gegenwärtig sind die „Official“-Labels nur in den offiziellen iOS- und Android-Apps von Reddit sichtbar. „Während wir die Ergebnisse des Experiments auswerten, werden wir es auf andere Plattformen ausweiten“, berichtet Reddit. Mit dem Label „Official“ werden keine besonderen Privilegien oder Schutzmaßnahmen freigeschaltet.

Zeitplan für Barrierefreiheits-Optionen vorgestellt

In einem separaten Beitrag kündigte Reddit darüber hinaus Verbesserungen der Barrierefreiheit an, die dafür sorgen sollen, dass die iOS- und Android-Apps besser mit Bildschirmlesegeräten funktionieren. In dem Beitrag informiert Reddit, dass „markante Oberflächen“ in den Apps ab August „mit dem Bildschirmlesegerät Ihres Geräts kompatibel“ sein werden. Zudem gibt man auch einen Zeitplan an, wann welche Teile der App mit Screen Readern genutzt werden können:

Navigation: Linkes Navigationsmenü, Profil und untere Registerkartenleiste, d.h. Schaltflächen sind Einstiegspunkte zu Home- und Community-Feeds, Erstellen eines Beitrags, Chat und Posteingang (Mitte August)

Linkes Navigationsmenü, Profil und untere Registerkartenleiste, d.h. Schaltflächen sind Einstiegspunkte zu Home- und Community-Feeds, Erstellen eines Beitrags, Chat und Posteingang (Mitte August) Community-Seite (Mitte August)

(Mitte August) Beitrags-Detailseite (Mitte August)

(Mitte August) Home & Popular Feed (Ende August)

Darüber hinaus verspricht Reddit, dass Verbesserungen hinsichtlich der Barrierefreiheit „kontinuierlich in zukünftige Produkt-Updates und -Releases einfließen werden“. In den letzten Wochen waren zahlreiche Reddit-Drittanbieter-Apps auch aufgrund fehlender Barrierefreiheits-Funktionen zur Schließung gezwungen, da Reddit diese Features für ein Fortbestehen und Nutzung der eigenen API voraussetzte. Wenn ihr euch für Alternativen zu Reddit interessiert, haben wir in einem Artikel die stetig wachsenden Fediverse-Plattformen kbin und Lemmy vorgestellt.