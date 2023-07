Goldman Sachs und Apple: Darum wird die Finanzpartnerschaft wohl beendet

Schon seit einiger Zeit mehren sich Gerüchte, dass das Finanzinstitut Goldman Sachs die Finanzpartnerschaft mit Apple beenden will. Ein neuer Bericht von The Information legt nun nahe, was zwischen den beiden Unternehmen falsch gelaufen ist und warum die Kooperation von Goldman Sachs und Apple in die Brüche ging (via MacRumors).

Goldman Sachs ist Apples Partner bei der Apple Card, dem Apple-Sparkonto, das Apple Card-Nutzern offensteht, und Apple Pay Later, Apples „Buy Now, Pay Later“-Dienst, der sich aktuell noch im Betatest befindet. Apple und Goldman Sachs arbeiten seit der Einführung der Apple Card im Jahr 2019 zusammen. Das Projekt bringt Goldman Sachs offenbar nicht genug Geld ein, zudem beeinträchtigen die Probleme von Goldman Sachs mit dem Kundenservice für das Apple-Sparkonto den Ruf von Apple. The Information berichtet dazu:

„Ehemalige Mitarbeiter beider Unternehmen, die an der Apple Card gearbeitet haben, sagten, dass die Führungskräfte nicht darauf vorbereitet waren, wie schwierig es sein würde, Apples Tech-Ansatz von der Westküste mit Goldmans Bankenkultur im New Yorker Stil zu kombinieren. Während Apple sich mehr auf die elegante Technologie und den Glanz der Produkte konzentrierte, um Kunden anzulocken und zufrieden zu stellen, legte Goldman den Schwerpunkt auf die Einhaltung von Vorschriften und die Rentabilität.“

Apple hatte viele Anforderungen, die für Kreditkarten untypisch waren und zu Entwicklungsproblemen führten, bevor die Apple Card überhaupt auf den Markt kam. Dazu gehörten Abrechnungen, die mit dem Kalendermonat übereinstimmten, sofortige Cashback-Belohnungen (die nicht eingeführt wurden) sowie das Design der physischen Karte und der Kundenverträge.

Goldman Sachs will sich aus Privatkundengeschäft zurückziehen

The Information teilt auch eine bemerkenswerte Anekdote, die die Diskrepanz zwischen den beiden Unternehmen aufzeigt: Apples CEO Tim Cook testete den Dienst und war nicht in der Lage, eine Apple Card zu beantragen. Goldman Sachs lehnte seinen Antrag ab, weil er eine prominente Persönlichkeit ist, die häufig genutzt wird, um eine falsche Identität zu erstellen, und weil seine Krediteinträge Probleme verursachten.

Bei Cook war Goldman Sachs schlussendlich in der Lage, eine einmalige Ausnahme zu machen. Intern gab es jedoch andere Probleme, mit denen Goldman Sachs zu tun hatte, die schließlich zu einer Untersuchung durch das U.S. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) führten: Das Finanzinstitut hatte mehr strittige Transaktionen als erwartet, und die Kundschaft erhielt widersprüchliche Informationen oder lange Wartezeiten für die Beilegung von Streitigkeiten. Das Unternehmen hatte auch mit ungenauen Abrechnungen, verspäteten Zahlungsbuchungen und Problemen mit Kreditberichten zu kämpfen, zudem gab es eine Untersuchung hinsichtlich geschlechtsspezifischer Diskriminierung bei Kreditlimiterhöhungen.

Goldman Sachs plant nun, sich aus dem Privatkundengeschäft zurückzuziehen. Die Apple-Partnerschaft sollte daher an American Express übergeben werden, allerdings muss die Apple Card muss gemäß einer Vereinbarung zwischen Apple und Goldman Sachs bis mindestens 2026 über das Mastercard-Netzwerk laufen. American Express hat sein eigenes Zahlungsnetzwerk, zudem muss Apple jedem neuen Partner zustimmen. Laut The Information seien nur wenige Unternehmen bereit, den Bedingungen von Apple zuzustimmen.

Schlussendlich könnte Apple sich für eine Partnerschaft mit einer weniger bekannten Bank entscheiden, die die regulatorischen Aufgaben übernimmt, während Apple das Underwriting, die Betrugsprävention und den Kundendienst übernimmt. The Information glaubt nicht, dass Apple und Goldman Sachs in der Lage sein werden, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Der Bericht legt nahe, dass es etwa 18 Monate dauern könnte, die Partnerschaft aufzulösen.