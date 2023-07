Flighty 3.0: Mit neuer Friends-Funktion Flugdaten einfacher teilen

Während Apps wie Flightradar alle verfügbaren Flugbewegungen auflistet, kann man mit Flighty (App Store-Link) nur eingegebene Flüge verfolgen. Die Entwickler haben nun ein großes Update auf Version 3.0 veröffentlicht und die neue Funktion „Flighty Friends“ eingeführt.

Mit Flighty Friends kann man seine Fluginformationen schnell, einfach und komplett kostenlos mit Freunden und der Familie teilen. So müssen andere die Flugnummer nicht erfragen, sondern können einfach per Einladung auf alle relevanten Flugdaten, Verspätungen und mehr zugreifen. Das ist auch praktisch, wenn mehrere Personen mit unterschiedlichen Flügen anreisen, um so alle Flüge immer im Blick zu haben. Mit Push-Benachrichtigungen wird man über Änderungen auf dem Laufenden gehalten.

Auf der Karte wird die Live-Position aller hinterlegten Flüge und die Flüge von Flighty Friends angezeigt. Die neue Flighty Friends Funktion ist dabei komplett kostenlos und da die Freigabe der Daten über die iCloud läuft, wird kein zusätzlicher Account benötigt.

Flighty kann kostenlos genutzt werden

Flighty hat mit diesem Update noch an weiteren Stellschrauben gedreht und Fehlerbehebungen vorgenommen. In der Free-Version könnt ihr so viele Flüge wie ihr wollt tracken, könnt Flighty Friends nutzen, Widgets anlegen und mehr. In der kostenpflichtigen Pro-Version gibt es Push-Nachrichten, eine Live-Verfolgung ankommender Flugzeuge, mehr Widgets, FAA-Verspätungswarnungen und mehr. Die Pro-Version kostet 49,99 Euro pro Jahr, optional 6,99 Euro pro Monat oder einmalig 299 Euro.