Libro.fm: Über digitalen Hörbuch-Kauf den lokalen Buchhandel unterstützen

Hörbücher hören die meisten vermutlich über Anbieter wie Audible oder kaufen sie über Amazon. Das geht vor allem zu Lasten des lokalen Buchhandels. Der US-amerikanische Anbieter Libro.fm (App-Store-Link) möchte hier Abhilfe schaffen und hat eine App gelauncht, mit der ihr Hörbücher hören und kaufen und gleichzeitig Buchläden vor Ort unterstützten könnt. Bisher sind allerdings nur Buchhändler aus den USA und Kanada dabei. Das Angebot soll jedoch auf den europäischen Markt ausgeweitet werden.

Schon jetzt könnt ihr Libro.fm hierzulande nutzen. Für 11,99 Euro pro Monat Mitgliedsbeitrag erhaltet ihr ein Hörbuch monatlich zum Anhören sowie 30 Credits, die ihr in den Kauf weiterer Bücher investieren könnt. Alternativ könnt ihr die Bücher auch „a la carte“ kaufen, also nach Bedarf und ohne eine Mitgliedschaft abzuschließen.

Ihr habt dann in der App die Möglichkeit, einen Buchladen vor Ort (bzw. aktuell nur Läden in den USA und Kanada) auszuwählen, mit dem die Gewinne, die durch euren Kauf oder eure Mitgliedschaft erzielt werden, dann geteilt werden. Für die Buchläden selbst ist es kostenlos, Bücher über Libro.fm anzubieten.

Hören könnt ihr die Hörbücher über die kostenlose iOS-App. Da alle Hörbücher aber auch DRM-frei sind, könnt ihr die gekauften Bücher auch herunterladen und auf anderen Geräten anhören. Mehr als 400.000 digitale Hörbücher sind bei Libro.fm bisher erhältlich.

40.000 Titel in deutscher Sprache

Die App selbst ist nur in englischer Sprache erhältlich. In der Libro.fm-Bibliothek sind aber auch knapp 40.000 Titel in deutscher Sprache als „Coming soon“ gelistet – allerdings handelt es sich bei diesen Büchern größtenteils um sehr leichte Kost.

Aus meiner Sicht klingt die App nach einem vielversprechenden Produkt, das sicher an Attraktivität gewinnt, wenn auch deutsche Geschäfte teilnehmen können. Wer die App aber schon jetzt testen möchte, kann ab sofort einen Blick hineinwerfen.