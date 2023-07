Prime Video: Neue Fußball-Doku über die Nationalmannschaft in Katar startet am 8. September

Prime Video veröffentlicht heute das Startdatum der Original Doku-Serie All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar. Alle vier Folgen der Dokumentation sind ab dem 8. September exklusiv bei Prime Video zu sehen. Die DFB-Auswahl ist leider schon nach der Gruppenphase ausgeschieden und musste Spanien und Japan den Vortritt gewähren.

Die Dokumentation All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar begleitet das DFB-Team auf dem Weg zur und während der letztjährigen umstrittenen Weltmeisterschaft und folgt Trainer Hansi Flick, den Spielern und den DFB-Funktionären nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Platzes. Prime Mitglieder erhalten so tiefergehende Einblicke in den Alltag und die internen Abläufe der Nationalmannschaft und erfahren mehr über die emotionalen Momente und Meilensteine des Turniers. Kommentatoren-Legende Béla Réthy führt als Erzähler durch die vierteilige Dokumentation.

