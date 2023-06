Reddit: Drittanbieter-App Apollo stellt Dienst zum 30. Juni ein

Apollo for Reddit (App Store-Link), wohl eine der beliebtesten Anwendungen für die Diskussions-Plattform Reddit, wird aufgrund der neuen API-Politik des Unternehmens eingestellt. Entwickler Christian Selig sieht sich außerstande, die von Reddit geforderten rund 20 Millionen USD pro Jahr für die Nutzung der Reddit-API für seine App aufwenden zu können. Auch wir berichteten darüber.

In einem Reddit-Beitrag erklärt Selig, dass Apollo for Reddit am 30. Juni 2023 seinen Dienst einstellen wird. „Apollo wird am 30. Juni geschlossen. Die jüngsten Entscheidungen und Aktionen von Reddit haben es leider unmöglich gemacht, Apollo weiterzuführen. Vielen, vielen Dank für all die Unterstützung über die Jahre hinweg.“ In seinem Reddit-Post geht der Apollo-Entwickler weiter ins Detail und erklärt, wie er zu diesem Entschluss gekommen sei.

„Der Wechsel von einer achtjährigen kostenlosen API zu plötzlich anfallenden massiven Kosten ist nicht etwas, das in nur 30 Tagen machbar ist. Das sind eine Menge User, die migriert werden müssen, Pläne, die erstellt werden müssen, Dinge, die getestet werden müssen, und die durch die App-Prüfung kommen müssen, und das ist einfach nicht wirtschaftlich machbar. Es ist viel günstiger für mich, einfach abzuschalten.“

Selig wehrt sich auch gegen die Behauptungen von Reddit, Apollo sei „weniger effizient“ als andere Apps. Er erklärt, dass Reddit seine Daten auf unfaire Weise einschränke, da Apollo nur einen Bruchteil der von Reddit selbst angegebenen API-Ratenbeschränkungen nutze. Der Entwickler teilt außerdem mit, dass er das API-Token von Apollo „am Abend des 30. Juni“ (Pacific Time) löschen wird, und bis dahin sollte „Apollo weiterhin wie bisher funktionieren“. Wer Apollo abonniert hat, wird laut Christian Selig „in den nächsten Wochen“ eine anteilige Rückerstattung für die verbleibende Zeit des eigenen Abonnements angeboten bekommen.

RIF, ReddPlanet und Sync beenden ihre Dienste

Ähnlich wie dem Apollo-Entwickler geht es auch anderen Anbietern von Reddit-Clients. Wie The Verge berichtet, werden auch weitere Drittanbieter-Apps zum Ende dieses Monats ihre Pforten schließen, da sie aufgrund der heftigen Kosten zur Nutzung der Reddit-API ihren Betrieb einstellen müssen. So teilt auch das Entwicklerteam von „RIF“ bei Reddit mit, dass man den eigenen Dienst „als Reaktion auf die API-Änderungen von Reddit Inc. und deren feindselige Behandlung von Entwicklern, die auf ihrer Plattform aufbauen“, herunterfahren wird. Reddit habe „leider eine konsequente Kompromissunwilligkeit in allen Punkten“ gezeigt.

Auch der Entwickler vom Reddit-Client ReddPlanet äußert sich ähnlich. „Die Hürden, die reddit für Apps von Drittanbietern aufstellt, sind einfach nicht zu überwinden. Mit der Entfernung expliziter Inhalte, der unangemessenen Preisstruktur, der kurzen Frist, der mangelnden Reaktionsfähigkeit und der fehlenden Bereitschaft, einen Mittelweg zu finden, hat reddit gezeigt, dass es ihre Absicht ist, alle Drittanbieter auszulöschen.“ ReddPlanet wird ebenfalls zum 30. Juni dieses Jahres abgeschaltet.

„Um es ganz klar zu sagen, ich möchte Sync wirklich nicht schließen“, schreibt der Entwickler von Sync, einer weiteren Reddit-App. „Die Arbeit an dieser App war eine Liebesmüh und mein Leben in den letzten zehn Jahren, aber so wie die Dinge stehen, sehe ich keinen anderen Weg.“ Auch hier werden die Pforten am 30. Juni 2023 geschlossen.

Was wird aus Comet for Reddit?

Wie es mit meiner aktuell favorisierten Reddit-Anwendung Comet for Reddit (App Store-Link) aussieht, ist bisher noch unklar. Die App selbst hat bereits seit zwei Jahren keine Updates mehr erhalten, und auch in einem Subreddit äußert sich der Entwickler Aaron Kovacs bisher nicht zur Zukunft seiner Anwendung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfte daher leider auch davon ausgegangen werden, dass Comet for Reddit zum 30. Juni seine Dienste einstellen wird.

Reddit selbst hat sich zu diesem Thema und den Aussagen der betroffenen Entwicklerteams bisher nicht geäußert. An diesem Freitag will das Unternehmen laut Sprecher Tim Rathschmidt ein AMA („Ask Me Anything“) mit Reddit-CEO Steve Huffman veranstalten, in dem es um „die neuesten API-Updates, einschließlich Barrierefreiheit, Mod-Bots und Mod-Tools von Drittanbietern“ geht. Reddit beabsichtigt, das AMA um 10.30 a.m. PDT (19.30 Uhr in Deutschland) zu starten.

Werdet ihr Reddit nach den aktuellen Vorkommnissen noch weiter nutzen? Welche Apps habt ihr bisher verwendet? Könnt ihr euch vorstellen, ab dem 1. Juli auf die offizielle Reddit-App umzusteigen? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zu diesem Thema.