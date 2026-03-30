Reolink Solar Ease: Neue 2K-Überwachungskamera für den Außenbereich

Reolink hat eine neue 2K-Überwachungskamera für den Außenbereich auf den Markt gebracht. Ausgestattet mit einem Solarpanel und einem Flutlicht, soll die Reolink Solar Ease eine All-in-One-Lösung für die Überwachung eures Zuhauses sein. Die Reolink Solar Ease kommt mit einer 4-MP-Kamera und einer Beleuchtungsfunktion mit bis zu 1000 Lumen. Letztere reagiert auf Bewegungen, sodass sie zuverlässig auslöst, wenn sich vor eurer Haustür oder im Garten etwas bewegt. Die Flutlichtkamera ist zum Produktstart für 99,99 Euro bei Amazon erhältlich.

Die Reolink Solar Ease ist eine kabellose Überwachungskamera, die per Solarpanel betrieben wird. Der integrierte Akku lädt sich über das Sonnenlicht auf, sodass die Kamera nicht an eine Steckdose angeschlossen werden muss, um in Betrieb genommen werden zu können. Das erlaubt ihren Einsatz an verschiedenen Stellen im Außenbereich eures Zuhauses. Sei es nun der Eingangsbereich, der Garten, die Einfahrt oder die Terrasse. Die Technologie soll außerdem auch bei schlechten Lichtverhältnissen nicht verzagen. So reichen eine Stunde Sonnenlicht pro Tag aus, um Energie für die gesamte Nacht zu erzeugen.

Die Kamera selbst verfügt über eine Auflösung von 2K und eine integrierte Farbnachtsicht. So könnt ihr auch bei Dunkelheit auf detailreiche Aufnahmen zugreifen. Das 150-Grad-Ultraweitwinkel-Sichtfeld sorgt dafür, dass ihr einen besonders großen Bereich mit der Reolink Solar Ease überwachen könnt.

Das integrierte Flutlicht verfügt über bis zu 1000 Lumen und kann in unterschiedlichen Stufen eingestellt werden. Es soll vor allem der Abschreckung unerwünschter Besucher dienen, da es auf Bewegung reagiert. Zudem kommt die Kamera mit eine eingebauten KI, die Personen, Fahrzeuge und Tiere zuverlässig erkennen können soll und Alarme nur dann auslöst, wenn wirklich eine Bedrohung besteht. Ein Sirenenalarm kann zusätzlich zur Benachrichtigung auf dem Handy optional dazu geschaltet werden.

Reolink Solar Ease: Aufnahmen live streamen

Über die integrierte WLAN-Konnektivität über WiFi 6 könnt ihr die Aufnahmen der Kamera live streamen. Speichern lassen sie sich lokal auf einer microSD-Karte oder dem Reolink Home Hub oder dem Reolink NVR. Diese Speichermöglichkeiten sollen für maximale Privatsphäre sorgen. Die Reolink Solar Ease ist ab sofort für 99,99 Euro bei Amazon erhältlich.