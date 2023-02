Parallels Desktop 18: Im Bundle mit 14 hochkarätigen Apps

Wenn es um die Visualisierung von Windows auf dem Mac geht, dann gibt es eine klare Nummer eins: Parallels Desktop. Mittlerweile ist die 18. Version der Software im Handel erhältlich und wie in jedem Jahr gibt es auch 2023 eine Promo-Aktion mit einem großen Bundle. 946 Euro könnt ihr dabei in diesem Jahr sparen – auf dem Papier natürlich. Hier geht es zur Aktionsseite.

Aber der Reihe nach: Parallels Desktop 18 kostet in der Basis-Version 99,99 Euro. Solltet ihr bereits einen Vorgänger euer Eigen nennen, könnt ihr auch das Upgrade für 69,99 Euro durchführen. Obendrauf gibt es vom Hersteller derzeit 14 zusätzliche Anwendungen für den Mac, wobei es sich dabei fast ausschließlich um Jahres-Lizenzen handelt.

Hier die komplette Übersicht der Apps, die ihr zusammen mit Parallels Desktop 18 erhaltet:

Snagit 2023: Aufnehmen. Aufbereiten. Austauschen. Alles mit einer leistungsfähigen Screenshot-Software.

Fantastical: Die preisgekrönte Kalender- und Aufgaben-App, die Sie sicher nicht mehr missen möchten.

PDF Expert: Der beliebte PDF-Editor für das iPhone, iPad und den Mac.

MindManager Essentials: Flussdiagramme, Concept-Maps, Zeitleisten und Diagramme erstellen, um Daten ganz einfach zu visualisieren.

Painter: Mit dieser professionellen, digitalen Gestaltungssoftware können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

TextExpander: Mit TextExpander verschwenden Sie keine Zeit mehr mit repetitiven Aufgaben.

Intego Mac Premium Bundle X9: Eine leistungsfähige Lösung für Schutz, Sicherheit und Leistung Ihres Macs.

WinZip für Mac Pro: Die weltweit führende Software-Suite für Komprimierung und Dateifreigabe.

Hype 4.1 Professional: Fantastische Animationen und interaktive Inhalte für das Web erstellen!

Parallels Toolbox: Nutzen Sie über 40 leistungsstarke Produktivitätsanwendungen.

Cardhop: Die Verwaltung Ihrer Kontakte war noch nie so einfach.

Ad Remover: Blockieren Sie sämtliche Online-Werbung und das sofort!

Fantastical Scheduling: Wir vereinfachen die Organisation von Anrufen und Meetings.

Parallels Access: Remote-Zugriff auf Mac- und Windows-Anwendungen von Ihren mobilen Geräten aus.

Snagit und Hype könnt ihr dauerhaft nutzen, alle anderen Apps ab Aktivierung ein Jahr lang. Mit dabei sind allerdings auch wirklich namhafte Anwendungen, wie beispielsweise Fantastical, PDF Expert oder TextExpander. Wenn ihr Parallels Desktop 18 ohnehin gebrauchen könnt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Apps mal auszuprobieren.

Zu Parallels selbst müssen wir an dieser Stelle wohl nicht mehr viel erklären. Besonders beeindruckend finde ich, dass man Windows hier einfach „im Hintergrund“ starten kann und dann einzelne Programmfenster fast komplett in das Design von macOS integrieren kann – quasi so, als würden sie auf dem Mac selbst laufen.