Apple Fitness+: Neue Folge „Zeit fürs Gehen“ mit deutscher Schauspielerin Nina Hoss

Das Apple Fitness+-Format „Zeit fürs Gehen“ ist ein entspanntes Audio-Erlebnis für iPhones und die Apple Watch, das Menschen dabei helfen soll, öfter spazieren zu gehen. Es stellt interessante und einflussreiche Menschen aus der ganzen Welt vor, die Geschichten, Fotos und Musik mit Fitness+-Usern teilen.

Alle „Zeit fürs Gehen“-Folgen sind in der Fitness-App auf dem iPhone, sowie auf der Apple Watch in der Trainings-App für Fitness+ Abonnenten und Abonnentinnen verfügbar. Die Folgen lassen sich jederzeit und überall mit einer Apple Watch und AirPods oder anderen Bluetooth-fähigen Kopfhörern genießen. Für Apple Watch-User, die im Rollstuhl sitzen, wird „Zeit fürs Gehen“ zu „Zeit fürs Gehen oder Schieben“ und startet automatisch ein Training „Rollstuhl outdoor (Gehtempo)“.

In der neuesten Folge von „Zeit fürs Gehen“ können Fitness+-User einen Spaziergang mit der deutschen Schauspielerin Nina Hoss absolvieren und erstmals eine deutsche Persönlichkeit vorgestellt bekommen. Von Apple heißt es zur neuesten Episode des multimedialen Spaziergangs:

„Mit ihrer Leistung auf der Leinwand, in beliebten Serien und auf der Bühne hat es Nina Hoss zu internationaler Bekanntheit gebracht. Unter anderem ist sie im Film ‚Tár‘ zu sehen, aber auch in Serien wie ‚Homeland‘ und ‚Tom Clancy’s Jack Ryan‘. Auf diesem Spaziergang spricht die deutsche Schauspielerin über den unerwarteten Erfolg während ihrer Zeit an der Theaterschule und erklärt, wie das Reisen ihre Schauspielkunst und Lebensphilosophie beeinflusst hat.“

Die neue „Zeit fürs Gehen“-Folge mit Nina Hoss ist insgesamt 36 Minuten lang und steht seit heute in englischer Sprache in Apple Fitness+ zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch auf der Infoseite zur Episode bei Apple. Auf der Apple Watch findet sich die Folge in der Trainings-App unter „Fitness+ Audiotrainings“.