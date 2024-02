Peloton: Unterstützung für Apples GymKit eingestellt

Der bekannte Sportdienst und Fitness-Geräte-Hersteller Peloton stellt die Unterstützung für Apple GymKit zugunsten des Peloton One-Tap-Trackings ein. Das teilte das Unternehmen am gestrigen Montag in einer E-Mail an die eigenen Nutzer und Nutzerinnen mit (viaMacRumors).

Das Fehlen der GymKit-Integration dürfte für neue Peloton-User mit Apple Watch kein großes Problem darstellen, da ihre Gesundheitsdaten bereits mit der Peloton-App synchronisiert werden. Diese teilt die Daten auch mit der Health-App von Apple.

Die Änderung wird wahrscheinlich eher bestehende Besitzer und -Besitzerinnen eines Bike+ von Peloton verärgern, die das rund 2.500 Euro teure stationäre Trainingsrad ursprünglich unter der Prämisse gekauft haben, dass GymKit eine exklusive Zusatzleistung ist. Abgesehen davon hat GymKit an Bedeutung verloren, seit Peloton im Jahr 2022 die Apple Watch-Integration für alle eigenen Fitnessgeräte eingeführt hat.

Die App von Peloton bietet alle Funktionen von GymKit, einschließlich der Verfolgung von Daten wie Distanz, Tempo und Herzfrequenz, und zeigt diese live auf den Peloton-Bildschirmen an. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Synchronisierung nicht mehr über die GymKit-API von Apple erfolgt. Apple hat GymKit erstmals als Teil von watchOS 4.1, das im Oktober 2017 veröffentlicht wurde, eingeführt.