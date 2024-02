Eufy X10 Pro Omni: Vorbestellungen mit 200 Euro Rabatt

Auf dem Markt der Wisch- und Saugroboter könnte sich in den kommenden Monaten einiges tun. Mit dem Dreame L10s Pro Ultra Heat ist ja erst kürzlich ein sehr interessantes Mittelklasse-Modell auf den Markt gekommen. Genau hier sortiert sich auch der Eufy X10 Pro Omni ein, der am 20. März für 799 Euro starten wird.

Und zum Start bietet euch Anker bereits einen ordentlichen Rabatt an, zumindest wenn ihr euch bis zum 4. März einen Gutschein für 1 Euro (zum Shop) kauft. Am 20. März erhaltet ihr dann pünktlich zum Verkaufsstart einen Gutschein über 200 Euro, den ihr im Online-Shop von Eufy oder auch bei Amazon beim Kauf des X10 Pro Omni einlösen könnt. So reduziert ist der Preis von 799 auf nur noch 599 Euro.

Was die technische Ausstattung angeht, gehört der Eufy X10 Pro Omni in der Preisklasse von 600 Euro definitiv zu den absoluten Top-Modellen. Die Navigation des Saug- und Wischroboters dürfte von der integrierten Kamera mit AI-Technik definitiv profitieren. Mehr als 100 Objekte soll der Roboter so erkennen können, darunter auch Kabel, Spielzeuge oder Schuhe.

Basisstation des Eufy X10 Pro Omni ist kompakt gestaltet

Die maximale Saugleistung wird vom Hersteller mit 8.000 Pa angegeben. Mittlerweile wird das von den Top-Modellen zwar übertroffen, aber selbst für Teppiche ist diese Leistung aus unserer Sicht mehr als ausreichend. Und auf Hartböden saugt ein Roboter ohnehin nicht mit maximaler Saugkraft.

Was den Komfort vielleicht ein kleines bisschen minimiert, sind die lediglich drei Liter großen Tanks. Laut Hersteller-Angaben soll man damit Flächen von 140 bis 185 Quadratmetern bis zu drei Mal reinigen können. Wie lange man in der Praxis auskommt, werden wir aber auf jeden Fall für euch überprüfen. Was beim Blick auf die Produktbilder aber schon jetzt deutlich wird: Die Tanks sind gleichzeitig auch das Gehäuse der Basisstation, die aufgrund dessen ziemlich kompakt gestaltet ist.

Wir sind jedenfalls schon gespannt, wie sich der Eufy X10 Pro Omni im Test schlagen wird. Falls ihr nicht so lange warten möchtet, könnt ihr euch bereits jetzt den 200 Euro Gutschein sichern, damit ihr den Eufy X10 Pro Omni bim Marktstart am 20. März zum Vorteilspreis von nur 599 Euro bestellen könnt. Erste Eindrücke gibt es bis dahin von einigen US-Medien auf YouTube.

Eufy X10 Pro Omni 799 EUR 599 EUR Vorbestellung